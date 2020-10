Joao Pedro: “Contro il Torino per fare i primi punti”

L’attaccante del Cagliari Joao Pedro parla della sfida contro il Torino in programma domenica e sul mercato: “Nulla di strano sulla mia permanenza”

Di Joao Pedro si è parlato molto in casa Toro soprattutto negli ultimi giorni del calciomercato appena concluso. E adesso, da obiettivo per l’attacco di Giampaolo, il bomber del Cagliari sarà il prossimo avversario dei granata in campionato nella sfida in programma domenica prossima alle 15. Una sfida a partire dalla quale i rossoblù vogliono invertire la rotta negativa di queste prime partite (1 pareggio contro il Sassuolo e 2 sconfitte con Lazio e Atalanta): “Abbiamo affrontato tre squadre molto difficili che metteranno in difficoltà tutte – ha spiegato Joao Mario a margine del Premio Astori. “Dobbiamo pensare dal Torino in poi e dobbiamo assolutamente fare i primi punti“.

L’attaccante: “La mia permanenza? Nulla di strano”

Poi l’attaccante del Cagliari si sofferma anche sul mercato che, dopo averlo visto più volte accostato al Torino e non solo, gli ha riservato la possibilità di continuare a vestire la maglia rossoblù: “Se mi volete sopportare un altro po’, io ci sono… sul mercato c’era poco da dire, ho un contratto e so quanto sono importante a Cagliari e quanto Cagliari conta per me, non c’è niente di strano nella mia permanenza“.

E sul suo cambio di ruolo che lo sta portando a giocare da esterno: “Sono contento, è un momento di transizione e di adattamento. C’è stato poco tempo per lavorare sulle richieste del nuovo mister, ma non mi dispiace per niente il nuovo ruolo, crediamo e siamo consapevoli che possiamo fare bene. Bello però tornare a segnare“.