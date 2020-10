Torino, anche Longo lo dice: “L’obiettivo non può essere la salvezza”

L’ex tecnico del Torino Longo sugli obiettivi dei granata: “Se prendiamo la rosa del Toro e la mettiamo a lottare per la salvezza c’è qualcosa che non va”

Il lato sinistro della classifica, l’Europa, una salvezza tranquilla: a quale traguardo può davvero aspirare il Torino di Giampaolo in questa stagione? Una domanda alla quale la società, se si escludono le poche dichiarazioni del presidente Cairo in questo senso, non ha ancora dato una risposta. Tuttavia, pensare che società, tecnico e giocatori stiano lavorando senza avere di fronte un orizzonte ben preciso è semplicemente impensabile. E allora perchè non dire qual è quell’orizzonte e quanto distante è stato posto? Soprattutto in relazione agli investimenti fatti sul mercato e al valore della rosa a disposizione di Giampaolo.

L’ex tecnico granata: “Il Toro non deve lottare per la salvezza”

Dettagli non poi così irrilevanti, come ha fatto notare l’ex tecnico del Torino Moreno Longo, ospite su GRP ad “Orgoglio Granata”: “Il Torino per l’organico che ha non deve lottare per la salvezza. Poi il campionato dirà quali sono i valori, ma se noi prendiamo la rosa del Toro e la mettiamo a lottare per la salvezza c’è qualcosa che non va. Già a cominciare dalla partita con il Cagliari c’è bisogno di punti, anche perché così Giampaolo potrà lavorare con maggiore serenità. Con i punti si lavora meglio, senza diventa tutto più difficile”.

Insomma, l’ottavo monte ingaggi della Serie A e un allenatore che risulta essere il 9° più pagato del campionato lasciano davvero poco spazio agli alibi. Investire in una società, anche calcistica, non può essere un divertimento fine a se stesso. Gli investimenti chiamano altri investimenti ma soprattutto pretendono risultati. In qualunque settore, anche e forse soprattutto in quello sportivo. Ed ecco perchè anche il Torino non può più nascondersi. Perchè se da un lato fissare dei traguardi, porre l’asticella in punto ben preciso, può portarsi dietro un carico di pressione non indifferente, è altrettanto vero che pensare di affrontare la nuova stagione senza porsi degli obiettivi precisi e concreti sarebbe come mandare Giampaolo e i suoi allo sbaraglio.