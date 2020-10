Zaza-Bonazzoli: la concorrenza che può fare bene... a entrambi - Toro.it

Simone Zaza nei due anni al Torino non ha mai convinto: con l’arrivo di Federico Bonazzoli sarà dura difendere il suo posto da titolare

O cambia Simone Zaza o lo cambia Marco Giampaolo, perché il sostituto, con caratteristiche fisiche e tecniche simili, adesso c’è: Federico Bonazzoli. Da quando è arrivato al Torino, il numero 11 ha sempre avuto ben chiaro quale fosse il suo ruolo: riserva di Andrea Belotti sotto la gestione di Walter Mazzarri (un dualismo interno tra i due non è mai realmente esistito), partner d’attacco del Gallo con Moreno Longo e, nelle prime uscite della nuova stagione, anche con Marco Giampaolo. Ora le cose sono cambiate.

Torino: Zaza – Bonazzoli, concorrenza in attacco

Senza l’arrivo di Bonazzoli nell’ultimo giorno di mercato, Zaza avrebbe potuto godere del suo status da titolare per tutta la stagione senza troppi problemi, nonostante Vincenzo Millico scalpitasse alle sue spalle per avere più spazio. Se l’ex Primavera deve ancora completare il proprio percorso di maturazione calcistica, Bonazzoli è un giocatore invece certamente più pronto, che negli ultimi mesi alla Sampdoria ha dimostrato di saper essere protagonista in serie A.

La concorrenza del nuovo compagno di reparto non può che fare bene a Zaza, giocatore da cui è lecito aspettarsi certamente qualcosa in più rispetto a quanto visto in questi due anni: non gli basterà mostrerà solamente a sprazzi le sue qualità, gli servirà una costanza di rendimento finora mai avuta per continuare a essere il partner di Belotti nella formazione titolare. La concorrenza in attacco potrà fare bene anche allo stesso Bonazzoli, che non è certo arrivato al Torino con l’intenzione di scaldare la panchina.