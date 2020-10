Belotti non alza la cresta, Linetty sfiora il gol contro gli Azzurri. Gojak in campo 90 minuti

Diversi gli impegni dei granata in Nazionale: Lukic ha affrontato l’Ungheria, Gojak l’Olanda. In panchina invece Sirigu, Vojvoda e Ujkani

Continuano gli impegni dei granata in Nazionale. Nella serata di ieri, sono stati diversi i giocatori del Torino ad essere in campo per i match validi per la Nations League. Tra chi è sceso in campo c’è Amer Gojak, che ha aggiunto 90 minuti contro l’Olanda al proprio palmares. La sua Bosnia non è però riuscita a portare a casa la partita, terminata a reti inviolate. Il nuovo acquisto del Toro non si è risparmiato, soprattutto nel primo tempo, durante il quale ha anche cercato il gol. In campo anche Belotti e Linetty in un derby granata per Italia-Polonia.

Reti inviolate nel derby granata tra Linetty e Belotti

Gli Azzurri hanno infatti affrontato la Nazionale polacca in una sfida complicata, che non ha visto nessuno andare in rete. Le statistiche si sono volte a favore dell’Italia, più propositiva soprattutto sul fronte offensivo, ma incapace di sfruttare le occasioni. In campo anche Belotti, schierato titolare da Mancini, ma che non è riuscito ad alzare la cresta. Complici sicuramente anche l’ottima difesa polacca ed i diversi palloni serviti al Gallo, che è infatti stato poi sostituito all’83’ da Caputo. Linetty è invece entrato in campo solamente un minuto prima del cambio, collezionando pochi minuti nel corso della partita ma sfiorando il gol, dandone anche l’illusione dopo aver colpito l’esterno della rete.

Panchina per Ujkani e Vojvoda contro la Slovenia

Diversa invece la situazione di Lukic e della sua Serbia impegnata contro l’Ungheria, che ha alla fine avuto la meglio grazie alla rete di Norbert Konyves. Il centrocampista granata è stato schierato al primo minuto del secondo tempo e chi ha creduto fino all’ultimo, quando poi il pareggio non è arrivato. Oltre a coloro che hanno giocato, ci sono anche diversi profili che sono rimasti a guardare i compagni. Tra questi Salvatore Sirigu, in campo nell’amichevole che l’Italia ha vinto contro la Moldavia per 6-0. Questa volta tra gli assenti anche Vojvoda, che contro la Macedonia del Nord era invece riuscito ad aggiungere una presenza alla propria esperienza con il Kosovo. Come lui, Ujkani è rimasto in panchina nel match contro la Slovenia, portato a casa dalla Slovenia.