Riconosce la buona prestazione del Torino, ma anche la carenza di qualità: ora Juric aspetta i recuperi di Praet e Pjaca per avere più soluzioni

L’ha definita “seria”, la partita del suo Torino. Eppure Ivan Juric si è trovato, a Napoli, a dover commentare un’altra prestazione di livello ma nella quale la squadra ha raccolto nulla. Zero punti, nonostante l’equilibrio nelle statistiche. D’altronde il gol di Osimhen ha rotto lo 0-0 a meno di dieci minuti dalla fine, proprio quando il Toro stava dimostrando di poter chiudere la partita anche cercando di vincerla. Non c’è solo l’elogio di ciò che ha funzionato, però, ma anche il riconoscimento di una mancanza: di qualità, innanzitutto. E un ruolo fondamentale, in questo, lo stanno giocando gli infortuni.

Juric: “Dobbiamo crescere nella finalizzazione”

Così la pensa Juric: “Dobbiamo crescere un po’ di più nella trasmissione della palla e nella finalizzazione. Adesso abbiamo recuperato Belotti, Praet sarà a disposizione dalla prossima partita. Per il momento abbiamo fatto prestazioni ottime ma ottenuto risultati carenti. In generale ci manca un po’ di qualità“. Già, qualità. Detto di Praet, l’altro grande assente del momento è Pjaca, che con Brekalo – prima dello stop – aveva creato una bella staffetta.

Quando avrà recuperato entrambi, Juric si aspetta di tornare ai livelli della partita contro il Sassuolo, la migliore giocata sin qui dal Torino. A Reggio Emilia, i granata trovarono quella fluidità che tanto piace al tecnico di Spalato, che non ama gli attaccanti fissi ma è un cultore della manovra imprevedibile. Solo questa, secondo lui, è la via per crescere: oltre a Brekalo, serve qualcosa in più. Ma Praet e Pjaca stanno per tornare: il belga già col Genoa, mentre per l’11 occorrerà aspettare qualche giorno in più.