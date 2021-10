A sorpresa Juric ha deciso di lanciare Ben Kone al posto dell’infortunato Mandragora: per l’ex Primavera è stata la prima partita in serie A

L’esordio in serie A Ben Kone lo ha sognato tante volte ma neppure lu si aspettava che potesse arrivare a Napoli, entrando dalla panchina dopo appena 8 minuti e giocando praticamente quasi tutta la partita. “E’ stata un’emozione incredibile” ha commentato a fine partito. “Questo momento lo aspettavo da tanto tempo, è da quando ero bambino che sognavo di giocare grandi partite. Il Toro a me ha dato tutto, hanno deciso di puntare su di me andando a prendermi alla Vigor Perconti. Voglio ringraziare, il presidente, tutta la società e soprattuto il mister per la fiducia che mi ha dato” ha poi continuato.

Torino, Kone: il mea culpa per il rigore

Certo, l’esordio in serie A non è stato proprio quello che Kone si augurava: il Torino ha perso e lui ha causato un rigore che però non ha influito sul risultato finale grazie alla parata di Milinkovic-Savic. E per quel penalty il centrocampista ha poi fatto mea culpa: “Quando l’arbitro ha fischiato il rigore mi sono sentito male: ho sbagliato il posizionamento, mi sono schiacciato troppo, poi quando la palla è passata ho messo il piede ma Di Lorenzo è stato più furbo e ha messo il piede davanti al mio. Ho commesso un errore che non dovrà più ripetere”.

Torino, Juric crede in Kone

Al di là della singola prestazione, ciò che colpisce è la fiducia che Juric ha deciso di concedere all’ex Primavera, nonostante avesse in panchina giocatori come Pobega a Baselli: il fatto che al posto dell’infortunato Mandragora il tecnico croato abbia scelto di mandare in campo Kone è un segnale di quanto creda nelle qualità dell’ex Primavera. “E’ un ragazzo che può crescere tanto, ultimamente stava lavorando benissimo. Ha grandi margini, ha fatto una partita solida, ottima, ha fatto un errore banale sul rigore ma può capitare a un ragazzo giovane” ha dichiarato a fine partita l’allenatore croato. Non ci sarà quindi più da stupirsi se anche in futuro rivedremo in campo Kone.