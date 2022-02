In Torino-Venezia, Vanja Milinkovic-Savic sarà quasi certamente confermato dal 1′: Juric ha fiducia in lui

Il momento negativo non costerà il posto a Vanja Milinkovic-Savic, che nella partita contro il Venezia – a meno di clamorosi ripensamenti – dovrebbe giocare di nuovo come portiere titolare del Torino. Niente Berisha e niente Gemello, dunque, nonostante i tanti errori che il serbo ha collezionato da quando è rientrato in campo dopo il Covid. Ivan Juric, infatti, ha ancora fiducia nel giocatore che il club indicò in estate come successore di Sirigu. Fu una scelta del direttore dell’area tecnica Vagnati, che l’allenatore avallò nel corso del ritiro estivo senza comunque mai nascondere i limiti tecnici del classe 1997.

Vanja, quanti errori!

Vanja sarà così regolarmente in campo nonostante la sequela di incertezze e svarioni iniziata a Genova contro la Sampdoria – un gol regalato, un altro evitato dalla respinta sulla linea di Rodriguez – passata per l’indecisione nell’azione del gol del pari del Sassuolo e terminata con il disastro di Udine, lì dove non ha raggiunto la punizione di Molina, partendo in ritardo, e ha causato il calcio di rigore del raddoppio.

Il lavoro al Filadelfia e la fiducia del Torino

“Gli errori si commettono, analizzerà anche lui la punizione con noi e col preparatore, deve stare tranquillo, migliorarsi, lavorare. Aveva fatto bene finora, deve solo stare sereno”. Così si era espresso in Friuli il vice allenatore del Toro, Matteo Paro. Lo staff tecnico e il preparatore Di Sarno hanno analizzato gli errori di domenica al Filadelfia con Milinkovic, che non ha perso la fiducia né di Juric né della società. E così tornerà in porta contro il Venezia, nonostante i dubbi della maggioranza dei tifosi, che anche nel sondaggio proposto su Toro.it ne hanno chiesto la sostituzione con uno tra Gemello e Berisha.