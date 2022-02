Giorni di attesa per capire le condizioni di Brekalo, che non preoccupa ma è da valutare in vista di Torino-Venezia. E Pjaca non è al meglio

E’ solo una botta, ma che per ora non fa star tranquillo il Torino in vista della partita contro il Venezia. Josip Brekalo è ancora da valutare, perché la contusione patita domenica a Udine lo ha costretto ad un inizio di settimana con qualche preoccupazione in più. Ivan Juric ancora aspetta una risposta certa: spera ragionevolmente di recuperare l’ex Wolfsburg, anche se sa di non potersi permettere di rischiare nulla, con il derby che si avvicina inesorabile (si giocherà venerdì 18 febbraio). Da oggi inizierà il conto alla rovescia per l’ultima decisione, anche se per ora prevale l’ottimismo.

Pjaca o Brekalo: Juric aspetta risposte

In ogni caso, c’è in preallarme Marko Pjaca. L’altro attaccante croato, però, non è al top della condizione. Nella settimana precedente alla trasferta di Udine, infatti, non aveva lavorato coi compagni a causa di un infortunio al ginocchio. Alla fine è stato convocato, ma non ha giocato nemmeno un minuto. L’11 non gioca una partita dall’inizio da dicembre, dalla trasferta in casa dell’Inter. Va preservato, in questa fase della stagione, per evitare ricadute. Insomma, Juric aspetta risposte dai suoi attaccanti in vista del Venezia. E col derby alle porte.