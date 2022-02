Juric per la sfida contro il Venezia dovrà fare a meno di Lukic e Mandragora, entrambi dovranno scontare un turno di squalifica

Ivan Juric per la sfida contro l’Udinese ha dovuto fare a meno di Bremer. Un’assenza importante che si è fatta sentire e non poco, con i granata che sono usciti sconfitti dalla Dacia Arena. Ora il Toro in vista del Venezia, oltre a non avere a disposizione Rolando Mandragora, dovrà fare i conti con un’altra assenza molto pesante, quella di Sasa Lukic. Entrambi i centrocampisti granata sono squalificati. Lukic, che è stato l’unico a scendere in campo in tutte le partite di questo campionato, collezionando 23 presenze e segnando anche una rete contro la Salernitana, salterà la sua prima partita. Il numero 10 del Toro, grande punto di riferimento per i granata, non ci sarà proprio in una partita molto importante dove i granata cercheranno di riscattarsi dopo la sconfitta rimediata contro l’Udinese alla Dacia Arena. Juric dovrà correre ai ripari e fare in modo che l’assenza di Lukic non si faccia sentire come quella di Bremer a Udine. I granata non potranno assolutamente permettersi altri passi falsi.

Lukic prestazione positiva anche contro l’Udinese pure da… difensore

Lukic, che sta stupendo positivamente in questa stagione, anche nella partita contro l’Udinese ha rimediato una prestazione sicuramente più che sufficiente. Il centrocampista serbo in mezzo al campo è stato costretto a giocare una partita fatta di lotta e duelli corpo a corpo, anche perché l’Udinese è una squadra molto fisica. Invece nella seconda frazione di gioco, dopo l’uscita dal campo di Alessandro Buongiorno, ha ricoperto il ruolo di difensore facendo anche bene e senza farsi condizionare dal cartellino giallo ricevuto nel primo tempo. Già in passato Lukic aveva dimostrato di essere un giocatore che si può adattare a diversi ruoli sul rettangolo verde di gioco. Infatti durante la sua esperienza in granata lo si è visto ricoprire tutti i ruoli possibili a centrocampo. E a Udine ha dimostrato di poter fare anche il difensore, in caso di necessità. Una buona notizia per Juric in una partita che è stata molto deludente da parte dei granata.

Contro il Venezia a centrocampo dovrebbero giocare Pobega e Ricci

Date le squalifiche di Lukic e Mandragora, contro il Venezia molto probabilmente in mezzo al campo verranno schierati Tommaso Pobega e Samuele Ricci. Sarà una grande occasione per i due giocatori per provare a scalare le gerarchie e per provare a convincere Juric a puntare su di loro. Ricci, arrivato nella finestra di mercato invernale dall’Empoli, è dunque chiamato subito a un compito complicato, ovvero quello di sostituire lo squalificato Lukic che è un pilastro del Toro e una pedina fondamentale nello scacchiere di Juric. Ricci non dovrà far rimpiangere l’assenza del numero 10 granata e sa benissimo che non sarà semplice. Oltre a questo il centrocampista ex Empoli vorrà esordire al meglio con la maglia del Toro. Sicuramente il giocatore classe 2001 in passato ha dimostrato di avere stoffa e adesso cercherà il definitivo salto di qualità con Juric. Per Ricci portare a casa una prestazione positiva contro il Venezia significherebbe presentarsi ai suoi nuovi tifosi con un ottimo biglietto da visita. Lukic intanto pensa al suo rientro nel derby della Mole.