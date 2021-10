Juric scalda i motori in vista del derby ed il suo elemento vincente è sugli spalti: il calore del popolo granata, che lo ha conquistato

Un match che non è come gli altri e lo sa bene Ivan Juric. Da giocatore prima e da allenatore poi, lui che ne ha vissuti tanti soprattutto in quel di Genova, è pronto a dare tutto anche con i granata. Il conto alla rovescia è quansi giunto al termine e l’atmosfera tra le vie della città si è intensificata esponenzialmente. Il croato però non è uscito di casa, secondo quanto riportato in conferenza stampa. È pronto a godersi a pieno l’esperienza nel giorno del grande match. Ed il fattore casa può sicuramente essere un incentivo a fare bene. Il calore del pubblico attende lui ed i suoi alle ore 18.00 ed è pronto a tingere di granata tutta la città.

Il calore dei tifosi granata scioglie il cuore di Ivan Juric

“Credo che mi renderò bene conto domani di cos’è il derby, sarebbe falso dire che adesso lo sento. Voglio vivermelo domani“, queste le dichiarazioni del tecnico nella conferenza stampa di presentazione del match. L’alone suggestivo che ricorda uno dei match più attesi della stagione ha quindi conquistato anche il Pirata, così come la città di Torino. C’è però qualche differenza rispetto a quanto visto nel capoluogo ligure: “Cosa so del derby di Torino? So che da una parte c’è una squadra che gioca la Champions, a Genova però percepivo che la città era divisa in due tra genoani e sampdoriani, invece qua sento che il Toro è la squadra di Torino“.

Toro, è ancora “indiani contro cowboys”, ma questa volta le armi sono pari

Nonostante un leggero livellamento rispetto al passato e gli infortuni che hanno colpito entrambe le formazioni, la storia “degli indiani contro i cowboys” di Mondonico si ripete, e con essa tornano le speranze di veder primeggiare nuovamente i primi. Tocca quindi a Juric guidare i suoi alla vittoria sfruttando il suo calcio aggressivo e propositivo. Sei anni dopo l’ultima volta, è pronto a sfatare il mito alla prima occasione, una di quelle ghiotte e complicate allo stesso tempo. Per farlo, dovrà poter contare sul calore che arriverà dagli spalti. La piazza ha già mostrato di essere con lui e la squadra ed è pronta ad unirsi ad essi per un solo grande cuore granata.