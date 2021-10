Corteo degli ultras granata arrivato fino allo stadio Grande Torino, dove la squadra svolge la rifinitura

Mancano poche ore al grande match che vedrà il Torino affrontare la Juventus. Aspettative decisamente alte e speranza più viva che mai, per quello che sarà il derby più equilibrato degli ultimi anni. La novità targata Juric sfiderà il ritorno di fiamma tra i bianconeri e Max Allegri. Per sfatare il mito a sei anni dall’ultima volta però il Toro avrà bisogno di tutto il sostegno possibiel ed in particolare di quello del suo pubblico. La piazza granata, che in vista della stracittadina non perde occasione di esternarlo, si è infatti riunita in corteo nei pressi dello stadio nel tardo pomeriggio di oggi. Circa 200 i tifosi presenti: cori, fumogeni, la carica per la squadra che sta svolgendo la rifinitura.