Sabato, nel derby della Mole, Ivan Juric si ritroverà ad affrontare per la quinta volta Massimiliano Allegri

Se quello di sabato pomeriggio alle 18.30 sarà il derby della Mole numero 13 per Massimiliano Allegri, per Ivan Juric sarà invece la prima volta che vivrà la stracittadina torinese. Una sfida nella quale l’ex tecnico dell’Hellas Verona vorrà sicuramente fare bella figura, cercando di portare a casa una vittoria dopo i diversi risultati positivi raccolti nelle ultime partite. E sarà la quinta volta che Juric e Allegri si ritroveranno contro con un bilancio, se si guardano i quattro precedenti, che sorride al tecnico bianconero. Sono infatti 2 i successi da parte di Allegri, una vittoria di Juric e un pareggio.



Il successo di Juric nel 2016

La prima sfida tra il tecnico croato e quello livornese risale al 27 novembre 2016, nel Genoa-Juve che si è giocato allo Stadio Luigi Ferraris. Al termine dell’incontro tra i due allenatori fu Juric, con la squadra rossoblù, ad imporsi per 3 a 1 sui bianconeri. A sbloccare il match fu Giovanni Simeone, dopo solo 3’ minuti dal fischio di inizio. Poi il raddoppio del Genoa, sempre con Simeone, dopo 10 minuti dal gol dell’1-0. L’attaccante argentino con cittadinanza spagnola non sbagliò, dopo essere stato servito da un ottimo cross di Lazovic. Poi uno sfortunato autogol di Alex Sandro e la rete di Pjanic all’82’ minuto a chiudere la partita. Juric sabato proverà in tutti i modi a cercare di centrare lo stesso risultato del primo precedente contro Allegri.



Le due vittorie di Allegri e il pareggio nell’ultimo precedente

Dopo il successo di Juric, Allegri riuscì a vincere contro il Genoa guidato dal tecnico croato in due occasioni. La prima volta nell’aprile del 2017 quando all’Allianz Stadium la Juve si impose sui liguri 4-0 con l’autorete di Munoz e i gol di Dybala e Mandzukic al termine del primo tempo. Poi al 64’ minuto la rete di Bonucci a porre la parola fine sul match. Il secondo successo del tecnico livornese contro Juric arrivò nell’estate, sempre del 2017, quando la Juve vinse a Genova 2-4 con l’autorete di Pjanic e la rete di Galabinov per i rossoblù, e la tripletta di Dybala e il gol di Cuadrado per i bianconeri. L’ultimo precedente invece, nella stagione 2018/2019, terminò 1-1 con le reti di Ronaldo e Bessa.