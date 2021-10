Per la coppia Pobega-Mandragora il derby sarà l’occasione di confermarsi come i cardini del centrocampo granata

Al galà del derby della Mole, nella partite fra le partite di questa serie A vedremo una coppia che sul campo avrà il dovere di mostrare la propria maturità. Parliamo dei due centrocampisti Pobega e Mandragora, due ragazzi su cui Juric sta puntando molto per costruire la compattezza e la stabilità del suo centrocampo e , perchè no, per togliersi qualche bella soddisfazione contro gli avversari della Juventus. I due si sono visti a braccetto a sprazzi in questo avvio di campionato, complice un programma serrato e faticoso che ha visto la necessità di un frequente turnover fra i due per garantire fiato, gambe e concentrazione a lungo termine.

Pobega il maratoneta

Fiato che non manca sicuramente a Pobega, il maratoneta di Toro-Lazio con i sui 11.8 km percorsi e la una serie infinita di scatti esclusivi sul breve. Tecnica, resitenza, corsa e fisicità, queste le caratteristiche dei due, entrambi alti più di un metro e ottanta saranno pronti a metà campo a contrastare l’altrettanta fisicità biaconera. Visione di gioco, velocità nel giropalla e nelle intuizioni d’attacco, pulizia nel fraseggio corto ed efficacia negli inserimenti questo è quello che si aspetta la squadra dai due.

Per il derby tanta voglia di conferma

Il derby sarà dunque l’occasione per rivederli entrambi dal primo minuto, per entrambi la posta in gioco è alta, per Mandragora c’è tanta voglia di riconfermarsi al centro dei piani di Juric che da sempre lo considera come uno degli intoccabili del suo team oltre che tanta voglia di riscatto dopo il gol fallito con il Venezia che ancora brucia nei suoi ricordi, mentre per Pobega c’è da confermare la meritata fiducia del mister dopo il gol all’esordio e la striscia di partite da titolare. Quale migliore occasione dunque del galà del derby della mole per vestirsi di bel calcio e far sognare i propri tifosi?