Ivan Juric è pronto ad affrontare Sinisa Mihajlovic in cerca di una sterzata, il serbo invece vuole tornare a vincere

Il Toro di Ivan Juric, archiviato l’amaro pareggio rimediato contro il Cagliari di Walter Mazzarri, si appresta ad affrontare un altro ex, ovvero Sinisa Mihajlovic. Il Bologna del tecnico serbo infatti sarà ospite dei granata in una sfida che si preannuncia molto combattuta anche perché gli allenatori delle rispettive squadre hanno da sempre fatto molta fatica a digerire un risultato che non fosse la vittoria. I granata contro il Bologna vorranno dare una sterzata alla stagione per uscire dal limbo nel quale si trovano. Invece la squadra emiliana, che sta conducendo un ottimo campionato e che attualmente occupa il nono posto in classifica con 24 punti, vorrà sicuramente rifarsi dopo la sconfitta casalinga rimediata contro la Fiorentina nell’ultima giornata di campionato che si è disputata. Quindi tutte e due le squadre si presenteranno domenica allo stadio Olimpico Grande Torino con valide motivazioni per fare bene.

Juric-Mihajlovic: tra i due parole al miele

Tra i due allenatori che domenica andranno alla ricerca dei tre punti c’è sempre stata tanta stima reciproca. A testimoniarlo sono le parole che hanno spesso speso l’uno nei confronti dell’altro. Juric il 26 agosto 2019, dopo aver appreso la notizia della terribile malattia che aveva colpito il collega serbo, aveva voluto iniziare una conferenza stampa con queste parole: “La scelta di venire in panchina – aveva detto il croato – dimostra il suo coraggio, il coraggio di mostrare la malattia. Una volta di più Mihajlovic dimostra di essere un grande uomo. Sono sicuro che vincerà la sua battaglia”. Invece Mihajlovic la scorsa stagione, alla vigilia di Hellas Verona-Bologna, riguardo a Juric aveva dichiarato: “Juric? Ha fatto un bellissimo lavoro a Verona. E non a caso anche il suo nome viene affiancato a squadre molto importanti. A livello di filosofia di gioco secondo me ci pareggiamo sul piano dell’intensità, poi noi a differenza loro diamo più importanza ad attaccare che a difendere, ma ognuno cerca di adattare alla sua squadra il gioco migliore per i giocatori che ha a disposizione. Noi giochiamo sulle nostre qualità non sugli errori degli avversari”.

Sono 7 i precedenti tra Juric e Mihajlovic

Domenica Juric e Mihajlovic si sfideranno per l’ottava volta. Nei sette precedenti nei quali i due tecnici si sono affrontati il bilancio è di 3 successi di Mihajlovic, 1 vittoria di Juric e 3 pareggi. Quindi i precedenti sorridono a Mihajlovic. L’ultimo scontro tra i due tecnici, che risale allo scorso 17 maggio tra il Verona di Juric e il Bologna di Mihajlovic, terminò in pareggio. Quella sfida si concluse 2-2. A sbloccare il match fu Faraoni dopo soli 2 minuti di gioco. A trovare il pareggio fu De Silvestri, prima della fine del primo tempo. Nella seconda frazione di gioco a trovare la via del gol furono Kalinic da una parte e Palacio dall’altra. Juric sta lavorando al Filadelfia insieme alla sua squadra per cercare di conquistare il suo secondo successo contro Mihajlovic, anche se sa che non sarà affatto semplice. Sicuramente ci proverà in tutti i modi.