Sia Baselli che Zaza, subentrati contro i sardi, non hanno sfruttato al meglio l’occasione concessa da Juric. Non sarà però l’ultima

Prosegue l’emergenza infortuni in casa Toro, che ha costretto Jurci ha ripiegare più volte su seconde scelte. Tra gli eslcusi rilanciati dal croato ci sono in particolare due nomi che spiccano: quelli di Zaza e Baselli. Entrambi sono stati chiamati in causa contro il Cagliari senza però riuscire a sfruttare al meglio l’occasione venutasi a creare a causa delle assenze di Mandragora e Belotti. In contesti diversi sarebbe costata cara ai due granata ma non in questo: potrebbero infatti essere nuovamente scelti già in vista del Bologna.

Toro, Zaza si allena bene ma deve sfruttare meglio le occasioni

Restano obbligate molte scelte per il croato, che nelle ultime conferenze stampa non ha perso l’occasione di parlare anche dei giocatori impiegati meno tra quelli a disposizione. Ha infatti elogiato il modo di lavorare di Simone Zaza prima del match contro sardi: “I ragazzi lavorano tutti bene e ognuno di loro ha la mia stima. Zaza avrà occasioni vista l’assenza di Belotti e spero le sfrutti, non posso dire nulla di male sul modo che ha di allenarsi, mi auguro davvero che faccia bene quando avrà la possibilità“. Gli però lanciato anche un monito: le occasioni vanno sfruttate e così non è stato con l’ultima.

Toro, Baselli incisivo ma non a sufficienza contro i sardi

Un po’ meglio la situazione di Daniele Baselli, impiegato al posto di Pobega contro il Cagliari. Il centrocampista ha dato un contributo più incisivo, sprecando però un’occasione fondamentale per il gol del raddoppio. Juric ha deciso quindi di non rincarare la dose: “La squadra è migliorata nella ripresa, con Rodriguez che ha iniziato lo sviluppo da dietro, ma anche con Baselli“. Parole al miele, insufficienti però a restituirgli un posto nelle sue gerarchie. Il Bologna potrebbe costituire un match spartiacque anche per lui: vietato sbagliare ancora.