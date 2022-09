Dopo una settimana a casa e due partite viste alla TV, ieri Juric è tornato al Filadelfia: ha subito ripreso in mano il suo Toro

Le motivazioni e la voglia di fare qualcosa in più del massimo a Ivan Juric non sono mai mancate ma, dopo una settima in cui è rimasto a casa per via di una polmonite ed è stato costretto a seguire gli allenamenti e le partite contro Lecce e Inter alla TV, al tecnico croato la voglia di tornare a pestare l’erba di un campo da calcio è aumentata ancora di più. Lo ha fatto ieri, dopo aver ricevuto il via libera dai medici, quando ha potuto riprendere in mano le redini del suo Torino.

Torino: al Filadelfia l’analisi degli errori commessi a San Siro

Non era contento sabato dopo aver visto la partita contro l’Inter, ha guardato e riguardato gli errori commessi e ieri al Filadelfia li ha spiegati ai suoi giocatori: un confronto per far sì che non si ripetano in futuro le ingenuità che hanno portato al gol vittoria di Brozovic all’89’ ma anche per cercare di risolvere il mal di gol. A San Siro il Torino ha creato tanto, ha trovato davanti sé un Handanovic perfetto ma è stato anche poco cattivo in alcune occasioni (vedasi il colpo di testa di Sanabria nel secondo tempo).

Torino, Juric in panchina contro il Sassuolo

Dopo il confronto con la squadra, Juric è tornato subito sul prato del Filadelfia per dirigere e seguire da vicino la prima seduta di preparazione alla partita di sabato contro il Sassuolo, dove il Torino è chiamato a tornare a fare punti e proseguire la striscia positiva tra le mura amiche. E questa volta, oltre a Matteo Paro, autore di un lavoro prezioso e preciso nell’ultima settimana, ci sarà anche Juric a bordo campo a istruire e incitare i suoi ragazzi.