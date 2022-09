Radonjic fatica a recuperare dopo aver giocato una partita, Juric e il suo staff sono al lavoro per averlo sempre al top della forma

Velocità, tecnica, capacità di dribblare l’avversario con estrema facilità e un destro potente: Nemanja Radonjic in questa prima parte di stagione ha dimostrato di avere tutte le carte in regole per essere uno dei leader in campo del Torino e fargli fare quel salto di qualità tanto sperato. Peccato che non sia ancora al 100%. La difficoltà a recuperare dopo aver giocato una partita è il vero tallone d’Achille del fantasista serbo che Juric è stato finora costretto a gestire con cautela.

Radonjic: una da titolare, una in panchina

Dopo aver giocato da titolare contro Monza, Lazio e Cremonese, Radonjic ha accusato la fatica e contro l’Atalanta è stato costretto a partite dalla panchina, entrando in campo solamente nei minuti finali. Poi altri novanta minuti contro il Lecce e una nuova panchina contro l’Inter. A San Siro si è visto in campo solamente nei venti minuti finali dove è stata protagonista dell’ultima occasione da gol del Torino con un destro dal limite sul quale Handanovic è stato però fantastico nella risposta.

Radonjic, al Filadelfia lavoro per fargli trovare la migliore forma

Radonjic in questo inizio di stagione sta pagando il contro degli appena 342 minuti giocati in tutta la scorsa stagione (meno di quattro partite intere) che gli hanno fatto perdere quel ritmo partita che ora sta pian piano cercando di ritrovare. Uno degli obiettivi di Ivan Juric e del suo staff è quello di rimettere al top della condizione fisica il numero 49, in modo che possa essere partita dopo partita una risorsa per il Torino da poter schierare sempre dal primo minuto. Certo, il mondiale in Qatar che Radonjic potrebbe essere chiamato a disputare con la sua Serbia potrebbe rappresentare un problema in questo, ma non manca la fiducia che il trequartista possa accorciare i tempo di recupero, grazie al lavoro svolto di giorno in giorno al Filadelfia. Servono solo pazienza e tempo.