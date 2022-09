Una stagione cominciata con imbattibilità e vetta di classifica per i Torelli, che dopo la pausa giocheranno il derby

Il migliore degli inizi possibili per il Torino Primavera che, sotto la guida di Scurto ha inserito la quinta. Contro il Cesena è arrivata la quarta vittoria, che assicura ancora l’imbattibilità ai granata. Continuità e un gioco efficace, uniti alla capacità di saper soffrire si sono rivelati le vere armi vincenti di Ansah e compagni che si sono così portati a quota tredici punti. La vetta si è tinta di granata, così come le speranze di vedere trionfare l’Under 19 dopo una serie di stagioni poco positive.

Torino-Cesena, uno svantaggio colmato dall’efficacia dei cambi

Un match cominciato in salita a Vercelli con il gol di Carlini, che ha portato i romagnoli in vantaggio. La festa è però durata poco, grazie alle intuizioni di Scurto. I cambi hanno infatti ribaltato le sorti: prima Dell’Aquila con un eurogol da centrocampo, poi la rete del neoentrato Njie. E ancora una volta l’hanno avuta vinta loro, arrivando alla pausa con soli due punti di distanza dal massimo bottino, gli stessi che li separano dalla prossima avversaria: la Juve.

Toro, dopo la pausa tocca al derby

Di ritorno dallo stop c’è infatti il derby, in programma per il 1 ottobre alle ore 13, e vede il Toro attualmente avanti in classifica. I granata devono provare però ad evitare gli effetti generati dalla stracittadina lo scorso anno quando, dopo un buon inizio di stagione, si sono fatti schiacciare a partire proprio da dopo il match contro i bianconeri. Il margine c’è, così come le possibilità di tornare a far sognare la piazza granata. Non resta che attendere e renderle concrete sul campo.