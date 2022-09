Torino-Cesena, diretta della partita del campionato Primavera 1 2022/2023: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Quinta giornata di campionato. La Primavera granata torna in campo alle ore 15.00: Torino-Cesena è la sfida che vedrà i granata tornare sul terreno di gioco dopo aver conquistato 10 punti nelle prime quattro uscite stagioni. Dopo aver battuto il Cagliari, l’Atalanta e l’Inter, la squadra di Scurto ha pareggiato 1-1 sul difficile campo della Roma e ora vuole tornare al successo contro i bianconeri. Si gioca al Piola di Vercelli: segui Torino-Cesena in diretta con noi su Toro.it.

Primavera, Torino-Cesena: la diretta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA DI TORINO-CESENA

28′ Toro in avanti con Dell’Aquila. La sfera viene deviata da un compagno che la restituisce al Cesena

26′ Grande occasione per il Toro! Galassi salva i bianconeri mettendoci il piede

25′ Sostituzione per il Cesena: dentro Sartini e Lo Giudice per Pieraccini e

24′ Cooling break

23′ Fallo in attacco ai danni di Dembelè. Riparte il Torino con una punizione

22′ Occasionissima per il Toro! Ci prova Dembelè con una zampata in corsa su un pallone vacante ma non trova lo specchio

21′ Jurgens viene emsso giù nella’rea del cesena. L’arbitro lascia giocare invitandolo ad alzarsi

20′ Riprende il gioco

19′ Crampi per Antolini che rimane a terra

18′ Toro in avanti con D’Agostino, che serve Dembelè. Cross in mezzo da aprte del giocatore granata, che viene gestito dal alto opposto da Weidmann

17′ Pericolo Cesena! Ci prova Lilli, ma Passador blocca la sfera tra i guantoni

16′ Cesena in avanti, ma la difesa granata si fa trovare pronta

15′ Punizione per il Toro. Palla calciata in porta ma bloccata da Galassi

14′ Fallo subito da Dell’Aquila. Ammonito Ferrari

12′ Azione del gol: grande gol di Dell’Aquila che calcia da centrocampo e centra lo specchio, sfruttando un’uscita di Galassi

11′ GOOOOOOOOOOOL DEL TOROOOOOOOOOOOOO

9′ Corner per il Toro. Schema per i granata. Jurgens sbaglia le misure del cross e spreca una chance

8′ Sostituzione nel Torino: entrano Weidmann e Dell’Aquila al posto di Caccavo e Gineitis

7′ Rimessa laterale per il Toro. I granata ripartono dalle retrovie

6′ Chiusura di N’Guessan su un pallone per Pieraccini

4′ Punizione per il Torino. Batte Gineitis che porta la sfera in avanti. Riceve Caccavo che prova a girarla in porta ma non ci riesce

3′ Squillo del Toro con Ansah, che salta un avversario e calcia in porta. Non trova lo specchio

2′ Ammonito Ruiz per un fallo su Lilli

1′Si riparte! Primo pallone giocato dal Torino questa volta

1′ Sostituzione nel Torino: entra Ruiz al posto di Ruszel

SECONDO TEMPO

45+4′ Finisce qui! Il Toro chiude il primo tempo contro il Cesena in svantaggio!

45+4′ Batte Carlini con uno schema. La sfera viene messa in mezzo da Carlini ma Passador la blocca on facilità

45+3′ Tiro a giro da parte di Spatari, che ottiene un corner su deviazione di Passador

45+3′ Granata pasticcioni in avanti. Il Cesena recupera e torna in avanti

45+1′ Punizione per il Cesena. Palla battuta rasoterra da Lilli, che ottiene un corner con una deviazione della barriera

45′ 4 minuti di recupero

44′ Esterno della rete colpito da Caccavo, che fa tutto bene sbagliando le misure del tiro

43′ Ancora pericolo Cesena! Ci pensa Passador a dire no agli avversari su Suliani

42′ Rimane a terra N’Guessan. Intanto Jurgens riceve palla e calcia in porta ma non trova lo specchio

41′ Corner per gli ospiti. Palla battuta in mezzo e messa fuori dalla difesa granata. I bianconeri provano a rimetterla dentro ma falliscono

40′ Ancora pericolo Cesena con un’azione simile a quella precedente ma meno efficace

39′ Azione del gol: ci pensa Carlini a sbloccare il risultato. Dopo una parata di piede di Passador, prosegue il flipper che favorisce il giocatore bianconero

38′ Gol del Cesena

37′ Occasione Toro con Dembelè, che arriva da destra e crossa sul secondo palo. La difesa salva tutto

36′ Sfera battuta in mezzo dove ad attenderla c’è un giocatore granata che tenta il tiro di testa ma non trova lo specchio

36′ Corner per il Toro conqusitato da Dembelè

35′ Recupero palal del Toro che sbaglia le misure di un lancio lungo. La sfera torna tra i piedi dei giocatori bianconeri

34′ Ammonito Ruszel per un fallo

34′ Palla battuta ina rea. Ci prova Dellavalle di testa dopo essersi trovato solo, ma non trova lo specchio

33′ Ammonito Lepri per un fallo di mano. Punizione per il Torino

32′ Schema battuto corto dalla bandierina per i bianconeri, che perdono palla velocemente attivando il contropiede avversario

31′ Occasione Cesena! Ci prova David che rischia di beffarela difesa avversaria. N’Guessan la mette in corner

30′ Lancio troppo lungo di Jurgens per Caccavo, che non ci arriva. Rinvio dal fondo per il Cesena

29′ Ripartono i granata con una palla lunga. Caccavo prova a gestirla ma è costretto ad appoggiare all’indietro

29′ Aggredito Spatari da N’Guessan. Il giocatore bianconero resta a terra

28′ Riprende il gioco

26′ Resta a terra Carlini dopo un contrasto. Le squadre ne approfittano per il cooling break

25′ Ottima gestione di palla di Ruszel, che serve Gineitis. Il cross del giocatore grnaata viene respinto e favorisce la ripartenza bianconera, ma il centrocmapista recupera la sfera

24′ Corner pe ril Cesena. sfera messa in mezzo. Riceve Lilli che tenta il tiro dalla distanza ma non trova lo specchio

22′ Traversa di Ansah! Dopo un buon giro palla da parte dei granata, Antolini serve Ansah che controla la sfera, si gira e calcia colpendo la traversa!

21′ Ancora Dellavalle blocca l’iniziativa avversaria, intercettando la sfera di testa e passandola a Passador

20′ Corner per il Toro. Batte Jurgens in mezzo ma la difesa bianconera spazza via

19′ Corner a ridosso del portiere da parte dei granata. Si salva il Cesena che allontana la sfera velocemente

18′ Rimessa laterale per il Toro. Se ne occupa Dembelè. Ferrara devia il pallone in out e regala un corner agli avversari

18′ Buona chiusura di Dellavalle, che recupera la sfera e torna da Passador

17′ Gineitis finisce a terra. L’arbitro lo ammonisce per simulazione

16′ Continua la gestione del pallone da parte dei granata. Il Cesena recupera palla ma Pieraccini se la trascina fuori, favorendo ancora i padroni di casa

15′ Rinvio da fondo in favore del Torino, con Passador che batte corto

14′ Punizione per il Cesena da posizione interessante. Batte Lepri con uno schema. Riceve palla Carlini che prova a ribatterla in mezzo ma non ci riesce

12′ Progressione di N’Guessan che apre a sinistra. Cross in mezzo da destra verso Ansah, che cerca il tiro ma non reisce a colpire al meglio il pallone

11′ Qualche rischio di Dembelè, che cerca di gestire palla

10′ Dellavalle conquista una rimessa laterale. Ripartono i granata che guadagnano metri con Caccavo

9′ Punizione per il Cesena che fa girare palla

9′ Ammonito Caccavo per un fallo da dietro a Lepri

8′ Rinvio da fondo per il Toro dopo un dai-e-vai della squadra ospite non andato a buon fine con Pieraccini

7′ Ci prova Jurgens, servito da Dellavalle, con un inserimento, ma perde palla. Tutto da rifare per i granata

6′ Fallo d Dembelè ai danni di un avversario. Punizione per il Cesena che riparte da destra

5′ Squillo del Cesena. Tentativo di cross da parte di David, che sbaglia le misure

4′ Punizione in favore del Cesena per un fallo di Ansah. Ripartono i bianconeri

2′ Rimessa laterale per il Torino, che riparte velocemente con Dembelè

1′ Inizia la partita

PRIMO TEMPO

Primavera, Torino-Cesena 1-1: il tabellino

Marcatore: pt 38′ Carlini (C); st 11′ Dell’Aquila (T)

Ammonito: pt 9′ Caccavo (T); pt 17′ Gineitis (T); pt 33′ Lepri (C); pt 34′ Ruszel (T); st 2′ Ruiz (T); st 14′ Ferrari (C)

Torino (4-3-1-2): Passador; Dembele, N’Guessan, Dellavalle, Antolini; Gineitis (st 8′ Weidmann), Ruszel (st 1′ Ruiz), D’Agostino; Jurgens; Ansah, Caccavo (st 8′ Dell’Aquila). A disp. Hennaux, Brezzo, Gal, Wade, Rettore, Corona, Dalla Vecchia, Savva, Njie, Marchioro. All. Scurto

Cesena: Galassi, David, Lilli, Ferretti, Suliani, Carlini, Peraccini, Lepri, Spatari, Sette, Ferrara. A disp. Veliaj, Elefante, Bernardi, Rossi, Amadori, Ghindelli, Guidi, Gessaroli, Liburdi, Sartini, Lo Giudice. All. Ceccarelli.

Arbitro: Nicolini di Brescia

Primavera, Torino-Cesena: il prepartita

Dopo un anno al Pozzo di Biella, il Silvio Piola di Vercelli è diventato lo stadio di casa della Primavera del Torino per questa stagione. Ospite al Piola quest’oggi è il Cesena, squadra neopromossa nel campionato Primavera 1 che ha finora ottenuto appena 3 punti e si trova in zona playout. Giusepepe Scurto per la partita di quest’oggi non può contare su Anton, difensore centrale presente anche lo scorso anno nella rosa di Federico Coppitelli che deve scontare una giornata di squalifica dopo il cartellino rosso rimediato contro la Roma una settimana fa.

Primavera, Torino-Cesena: le formazioni ufficiali

Torino (4-3-1-2): Passador; Dembele, N’Guessan, Dellavalle, Antolini; Gineitis, Ruszel, D’Agostino; Jurgens; Ansah, Caccavo. A disp. Hennaux, Brezzo, Gal, Wade, Rettore, Dell’Aquila, Corona, Dalla Vecchia, Savva, Ruiz, Njie, Weidmann, Marchioro. All. Scurto

Cesena: Galassi, David, Lilli, Ferretti, Suliani, Carlini, Peraccini, Lepri, Spatari, Sette, Ferrara. A disp. Veliaj, Elefante, Bernardi, Rossi, Amadori, Ghindelli, Guidi, Gessaroli, Liburdi, Sartini, Lo Giudice. All. Ceccarelli.

Primavera, Torino-Cesena: dove vederla in TV e in streaming

La partita del campionato Primavera 1, Torino-Cesena in diretta sarà trasmessa da Sportitalia e in streaming sul sito di Sportitalia.