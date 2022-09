Contro l’Inter, il croato si è reso ancora l’uomo più pericoloso tra i granata. Gli è mancato solo il gol, negato dall’estremo difensore

Se c’è una cosa di cui Juric non deve preoccuparsi è sicuramente del suo numero 16: Nikola Vlasic. Il trequartista del Torino è infatti una delle grandi certezze tra i dubbi che ancora assalgono la mente del tecnico e lo ha dimostrato contro l’Inter. Efficace in fase difensiva, nel dribbling, nella gestione di palla, fisicamente e tecnicamente, resta difficile da battere e lo sanno bene i suoi avversari, in difficoltà nei duelli creati nell’uno contro uno dall’ex West Ham.

Vlasic, al 20′ la principale occasione per i granata

L’unico in grado di dirgli di no è Samir Handanovic. Al 20′ lo ha infatti costretto ad intervenire con una delle parate più decisive del match. Il suo tiro ha impensierito spettatori e avversari, incluso l’estemo difensore nerazzurro che lo ha però neutralizzato. Restare a secco è l’unica macchia da segnalare per quanto riguarda la sua prestazione, che lo ha confermato l’uomo più pericoloso del Torino.

Toro, hai il tuo capocannoniere ed è un trequartista

Non è la prima volta che Vlasic riesce ad essere così incisivo. Arrivato nella sessione di emrcato estiva dalla Premier League, il croato ci ha messo davvero poco a fare suoi gli schemi di Juric, interiorizzando il suo modo di fare calcio. In campo sin da subito, ha in fretta scalato le gerarchie, complice l’infortunio di Miranchuk, andando a segno tre volte e diventando ufficialmente il capocannoniere del club. Si prospetta quindi un futuro roseo per lui sotto la Mole.