I Top e Flop di Inter-Torino / Retrovie e pubblico le note liete: ecco cosa ha convinto e cosa no in Inter-Torino

Se le partite finissero all’80’, si parlerebbe di tutto un altro Toro. Purtroppo per i granata però, non si vive di “se” e di “ma”, anzi. A fare la differenza nel calcio sono sempre i gol segnati e anche contro l’Inter ne è arrivato uno. Ci ha pensato Brozovic con una magia su una pennellata di Barella all’89’ a spostare l’ago della bilancia totalmente a favore dei nerazzurri e rovinando così settanta minuti concreti e positivi. Un’altra prestazione macchiata nel finale per il Toro, in grado comunque di dire la sua ma con poca cinicità sotto porta.

Inter-Torino 1-0: i Top

La difesa all’altezza. Nonostante i tre punti persi, il reparto difensivo del Torino si è fatto sentire. Ancora una volta infatti il lavoro di Juric ha portato gli effetti sperati. Giocare uomo a uomo si è rivelato particolarmente fastidioso per l’Inter, contenuta in modo efficace dalla difesa. Da uno Djidji attento e preciso a un Buongiorno vincente nel duello contro Dzeko, passando per un Rodriguez incisivo non solo sul fronte difensivo, ma anche offensivo. Le retrovie si sono dimostrate ancora all’altezza contro una squadra difficile da contenere.

I tifosi a San Siro. L’effetto Juric sta cominciando ad essere decisivo anche sugli spalti. La bolgia generata dai tifosi del Toro e assente da tempo, è tornata a farsi sentire nonostante il match in trasferta. Una grande fetta di San Siro si è infatti colorata di granata e non ha perso occasione di sovrastare con cori e grida la piazza avversaria. Un bel Toro in campo e non, all’insegna di un’iniziezione di fiducia positiva ma che genera attese importanti.

Inter-Torino 1-0: i Flop

Il quarto gol su sei preso nel finale. Stessa storia, stesso risultato per il Torino di Juric, che ha ripetuto gli errori che hanno inciso drasticamente sull’andamento delle ultime stagione. Contro l’Inter è infatti arrivato il quarto gol subito dopo l’80’ su sei totali. Una media da incubo a cui va messa una pezza in fretta per evitare emorragie di punti.

I gol delle punte che non arrivano. Un solo gol alla prima giornata per Sanabria e poi il buio. Il digiuno delle punte granata prosegue senza sosta e a tenere a galla la squadra ci pensano i trequartisti. Sono loro i migliori marcatori del Toro, fatto che dimostra quanto il club abbia limiti importanti a livello offensivo. Anche contro l’Inter è infatti mancata la rete in grado di assicurare almeno un punto ai granata, con le grandi occasioni arrivate ancora una volta da Vlasic. C’è ancora tanto lavoro da fare in attacco per Juric e i suoi.