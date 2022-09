Affaticamento per il capitano del Torino, le cui condizioni non preoccupano, per il polacco un fastidio al flessore da monitorare

Inizia la settimana che porta al Sassuolo: il Toro tornato da San Siro senza punti deve pure fare i conti con un’infermeria che conta ancora Ricci (l’infortunio risale al riscaldamento di Atalanta-Torino del 1 settembre scorso) e che se i piani saranno rispettati vedrà invece uscire Miranchuk, di nuovo al lavoro col gruppo questa settimana nell’ottica di poter rientrare in campo se non contro i neroverdi almeno contro il Napoli, dopo la pausa. Da verificare sono le condizioni di due giocatori: Rodriguez e Linetty. Per quanto riguarda il capitano, le sue condizioni sono quelle che preoccupano meno. Fuori per un affaticamento, è tra i difensori quello maggiormente impiegato, quello difficile da sostituire. Non preoccupa e dovrebbe essere a disposizione.

Linetty, problema al flessore

Un’attenzione particolare avrà la situazione di Linetty: ha sentito un fastidio al flessore e Paro lo ha richiamato. Sul polacco si farà grande attenzione, considerata la situazione del centrocampo, già orfano di Ricci e non numericamente soddisfacente. Lo staff medico ne valuterà le condizioni giorno dopo giorno.