Vlasic si sta allenando bene per ritrovare la forma dello scorso anno e per Juric il cambio di modulo può aiutarlo

Nikola Vlasic in questo inizio di stagione ha giocato 8 partite totalizzando 563 minuti in Serie A, a cui sono da aggiungersi altri 144 minuti in Coppa Italia spalmati in altre 2 partite; tuttavia il trequartista croato non è sembrato essere ai livelli mostrati nella scorsa stagione in maglia granata: ancora 0 gol e 0 assist per il numero 16. L’anno scorso il giocatore ex CSKA Mosca era invece riuscito a segnare 5 gol e a fornire 8 assist per i compagni. Le parole di Juric in conferenza stampa hanno dimostrato che l’ex West Ham sta dimostrando di avere voglia di far bene in allenamento e che intorno a lui c’è tutta la fiducia necessaria. Secondo il tecnico granata il cambio di modulo può aiutarlo a ritrovare la forma; infatti il passaggio dal 3-4-2-1 al 3-5-2 costringerà Vlasic ad abbassarsi e a passare da trequartista a mezzala probabilmente a sinistra con la libertà di buttarsi negli spazi e attaccare per dare supporto alle due punte.

Juric nel nuovo sistema

Certo giocherà più dietro ma da lì avrà più possibilità di costruire l’azione e attaccare gli spazi nei momenti giusti. Come ha detto lo stesso allenatore granata alla vigilia del Sassuolo: “Una posizione adatta a lui cioè mezzala offensiva che può attaccare e non è già in attacco lo può aiutare sicuramente”. Un’altra possibilità per il numero 16, anche se poco probabile, è quella di arrivare addirittura a giocare come seconda punta, la scorsa stagione l’ha fatto qualche volta mettendo in mostra ottime prestazioni; certo con Pellegri, Sanabria e Zapata sarà difficile e in più ci sarebbero più probabili di Vlasic in quella posizione Karamoh, Radonjic e Seck.

Vlasic sulla strada del miglioramento

Per quanto la stagione non sia iniziata al meglio e Vlasic non sia ancora riuscito a sbloccarsi né in campionato né in Coppa Italia, il numero 16 sta mostrando dei miglioramenti. Per esempio nella partita contro il Frosinone ha giocato bene servendo un buon pallone a Karamoh e sfiorando anche il gol nel recupero, solamente un intervento prodigioso di Cerofolini gli ha impedito di festeggiare il gol sotto la Maratona e di regalare il passaggio del turno ai granata. Anche Juric lo ha elogiato in conferenza stampa dicendo di lui che è: “un ragazzo splendido, siamo convinti che migliorerà”. L’allenatore croato, i compagni e tutto l’ambiente intorno alla squadra hanno grande fiducia nel fantasista, e non potrebbe essere altrimenti viste le prestazioni fantastiche che aveva messo in mostra la scorsa stagione e anche visto l’investimento che il Torino ha fatto su di lui. Infatti il club guidato da Cairo ha speso ben 12 milioni e 800 mila euro per convincere il West Ham a lasciare che il loro giocatore tornasse nel capoluogo piemontese a titolo definitivo.