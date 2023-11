Nella conferenza stampa di presentazione di Torino-Sassuolo Juric ha parlato di Bellanova, giocatore che sta migliorando sempre di più

Il Toro dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia vuole cambiare assolutamente rotta e sa che non potrà sbagliare la partita contro il Sassuolo. Alla vigilia di questo match molto importante per i granata Ivan Juric in conferenza stampa ha parlato di alcuni suoi giocatori e tra di loro c’è anche Raoul Bellanova. In merito al numero 19 granata, il tecnico croato ha sottolineato che è in evidente crescita e il miglioramento delle sue prestazioni, rispetto a un avvio di stagione tra ombre e luci, è sotto gli occhi di tutti. A questo proposito Juric ha dichiarato: “Sta crescendo benissimo, avevamo qualche dubbio ma con il lavoro sta eliminando quei difetti che non l’hanno fatto rimanere all’Inter”. Parole che meritano di essere evidenziate e che sicuramente faranno piacere al giocatore ex Inter, il quale deve continuare sulla strada intrapresa. La partenza non è stata delle migliori per lui a causa di diversi motivi, tra cui un gap di condizione atletica rispetto ai compagni e il fatto di dover andare a sostituire un giocatore che nel Toro è stato un “veterano” è cioè Wilfred Singo. Ma ora Bellanova sta iniziando a far vedere il suo vero valore, nonostante i granata stiano attraversando un periodo particolare dal quale sperano di uscire a partire dalla partita contro il Sassuolo.

Bellanova punta a mettersi in mostra anche contro la squadra di Dionisi

Bellanova arriva alla sfida contro il Sassuolo dopo aver giocato solamente uno spezzone della partita di Coppa Italia contro il Frosinone. Infatti contro i ciociari l’esterno classe 2000 è entrato a gara in corso al posto di Valentino Lazaro ed è entrato subito in partita, riuscendo anche a creare qualche pericolo per la squadra guidata da Eusebio Di Francesco. Senza alcuna ombra di dubbio ha fatto meglio del giocatore che è andato a sostituire. Ora l’obiettivo di Bellanova è solamente uno, ovvero cercare di mettere in difficoltà il Sassuolo e di dimostrare sul campo quello che ha detto Juric e cioè che sta crescendo e che sta eliminando tutti quei difetti che non gli hanno permesso di rimanere all’Inter. Contro i neroverdi per i granata sarà fondamentale che tutti scendano in campo con il coltello tra i denti. Bellanova lo farà sicuramente perché vuole continuare a far parlare di sé.