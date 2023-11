Tutti i precedenti tra Torino e Sassuolo disputati in Serie A allo Stadio Grande Torino: il bilancio è in favore degli uomini di Juric

Prosegue la preparazione del Torino in vista della sfida contro il Sassuolo, in programma questa sera. Gli uomini di Juric cercano il riscatto dopo l’eliminazione di Coppa Italia subita dal Frosinone, con l’obbiettivo di dare continuità alla vittoria del Via del Mare. Il Sassuolo cerca invece di invertire la rotta in campionato, dopo due pareggi e due sconfitte nelle ultime quattro partite. I neroverdi, al contrario, hanno avuto la meglio sullo Spezia in Coppa Italia, nella lotteria dei calci di rigore. Ora si apprestano a sfidare il Toro in una trasferta che, visti i precedenti, si preannuncia ostica: delle 10 gare disputate al Grande Torino contro il Sassuolo, i granata ne hanno vinte 6, mentre i neroverdi vantano solo 3 successi. Solo una volta questa gara è terminata in pareggio.

La prima vittoria in Serie A

Il 25 agosto 2013 si giocò il primo match nel campionato maggiore tra Torino e Sassuolo. A vincere furono proprio i granata per 2-0, grazie alle reti di Brighi e Cerci. In panchina c’era Gian Piero Ventura.

Il rocambolesco 5-3

Quello andato in scena il 28 maggio del 2017 è stato un match divertentissimo. Furono ben 5 i gol realizzati nella prima frazione di gioco, con i granata che passarono in vantaggio per tre volte. Prima con Boye, poi con Baselli e De Silvestri. Nel mezzo la doppietta di Defrel, che fissò il risultato sul 3-2 al termine dei primi 45′ minuti di gioco. Nel secondo tempo Iago Falque e Belotti portarono al sicuro il risultato. Inutile il terzo gol di Defrel negli ultimi minuti.

L’ultimo precedente

L’ultima gara disputata al Grande Torino contro i neroverdi è stata amara per il Toro. Un match nervoso, con 6 cartellini gialli sventolati dal signor baroni, che i granata persero al 93′. A regalare i tre punti a Dionisi era stato Agustin Alvarez.