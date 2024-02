Con il punto contro il Sassuolo, il Toro allunga a 5 la striscia di partite senza sconfitta: contro il Lecce, si può eguagliare un dato

Un punto che non può bastare, per il Torino contro il Sassuolo. Nella sfida del Mapei Stadium, contro i padroni di casa reduci da un periodo molto negativo, i granata non sono andati oltre l’1-1, vedendo così allontanare – anche se di poco – la zona Europa. Un pareggio è comunque meglio di una sconfitta, non ci sono dubbi, ma per come è stata giocata la sfida i ragazzi di Juric avrebbero potuto tentare di fare qualcosa in più, soprattutto sotto porta. Intanto, però, con il punto ottenuto a Reggio Emilia, si mantiene viva la striscia di risultati utili consecutivi, arrivata ora a cinque partite. Nella sfida di venerdì contro il Lecce, quindi, Juric può eguagliare il suo miglior risultato da quando siede nella panchina del Toro, arrivando a quota 6.

Si va per i 6

Il miglior periodo di forma dei granata da quando l’allenatore siede in panchina risale alla stagione 2021/2022, in particolare alle ultime sfide. Tra l’aprile e il maggio del 2022, infatti, erano arrivati tre vittorie e tre pareggi tra la 31ª e la 35ª giornata (in mezzo anche il recupero del 20° turno), e casualità della sorte vuole che vincendo contro il Lecce, Juric eguaglierebbe anche il numero di punti ottenuti in quell’arco temporale, cioè 12. In quel caso erano arrivate vittorie importanti contro squadre di bassa classifica come Salernitana, Spezia ed Empoli, ma soprattutto pareggi contro big del campionato: Milan, Lazio e Atalanta – in quella che fu una partita rocambolesca terminata 4-4. Al contrario, invece, quest’anno i granata hanno vinto contro Napoli – seppur non la migliore versione – e Cagliari, ottenendo invece un solo punto contro Genoa, Salernitana e Sassuolo. C’è un percorso da riprendere, ma con un altro risultato utile contro il Lecce non può che rialzarsi il morale della squadra.