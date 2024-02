Dopo la grande stagione disputata nel 2023 Antonio Sanabria sembra essere calato vistosamente: mancano i suoi gol

Continua il periodo buio di Tonny Sanabria. L’attaccante paraguaiano sembra sempre più in difficoltà e i gol della scorsa stagione sono ormai un lontano ricordo. L’ex Betis era infatti riuscito a superare il suo record di reti nel 2023, mettendone a segno 12 contro gli 11 realizzati nel 2015/2016 con la maglia dello Sporting Gijon. Le prospettive sembravano dunque incoraggianti in vista del nuovo anno, ma l’attaccante ha deluso sotto il punto di vista realizzativo. Juric spera in una svolta, ma il numero 9 è vistosamente calato nelle ultime settimane: se prima i gol non arrivavano Sanabria appariva comunque coinvolto nel gioco granata, svolgendo un lavoro fondamentale per la squadra. Ora il paraguaiano sparisce dal gioco, soprattutto quando le difese avversarie tendono a chiudersi.

Marzo il mese della svolta?

Quel che fa ben sperare i tifosi del Toro è che l’andamento delle prestazioni di Sanabria era stato molto simile nella scorsa stagione. Una prima parte opaca e con pochi gol, poi da febbraio la rinascita con 8 reti nelle ultime 16 giornate. Si spera che l’attaccante possa tornare a macinare reti già dalle prossime settimane per dare una mano a un reparto che al momento vede il solo Zapata gonfiare la rete. Al momento i dati piangono: solo 3 gol e nessun assist da inizio stagione. Un rendimento decisamente insufficiente per un attaccante.

Alle sue spalle c’è Okereke che reclama spazio

Sanabria dovrà invertire immediatamente la rotta anche per non rischiare di non perdere il posto: a gennaio è arrivato infatti David Okereke, che è più determinato che mai a convincere Juric a dargli un’opportunità dal primo minuto. L’ex Cremonese è subentrato proprio al paraguaiano nell’ultimo quarto d’ora di gioco e si è mosso piuttosto bene. Il numero 9 è ufficialmente avvisato.