Ivan Juric a fine anno lascerà il Toro? Ecco i motivi per il quale andrebbe tenuto e quelli per i quali invece non andrebbe tenuto

Dopo tre anni, il futuro di Ivan Juric potrebbe essere lontano da Torino. Da questa stagione, dal Toro in generale, ci si aspettava di più. Il contratto dell’allenatore croato è in scadenza a fine anno: difficile che possa rinnovare. Lui stesso aveva detto che senza Europa, se ne sarebbe andato. I punti da recuperare non sono molti, l’obiettivo sulla carta è fattibile, ma le ultime 4 partite hanno fatto capire che sarà praticamente impossibile. Su di lui ci sono le ombre di Italiano e Palladino. Il suo ragionamento è questo: se non si riesce a fare felice il pubblico, i tifosi, meglio andarsene. La piazza vuole l’Europa. Ma da quando l’obiettivo è stato esplicitamente dichiarato, i punti sono stati pochissimi. Ecco i motivi per i quali dovrebbe rimanere e poi quelli per cui dovrebbe cambiare aria.

Juric: perché rimanere

Juric dovrebbe rimanere per un motivo principale: continuità al progetto. Un progetto iniziato nella stagione 2021/2022, ancora in costruzione. Inoltre, la squadra (vedi Vlasic, Ilic e Lazaro) è stata costruita per lui. Si trova poi in ottima sintonia con i giocatori, che vanno d’accordo con lui. In questi 3 anni ha fatto un buon lavoro e con lui si è al “sicuro”. In fase difensiva, ha reso il Toro solido e compatto. Ha poi saputo valorizzare tantissimi giocatori in questi tre anni: da Bremer e Buongiorno sono gli esempi più lampanti, ma anche i vari Rodriguez e Djidji sono cresciuti con lui. Infine, soprattutto per il suo carattere e il suo temperamento, è apprezzato da una parte di tifosi.

Juric: perché andarsene

Ci sono anche motivi, ovviamente, per i quali dovrebbe andarsene. In primis, per non aver raggiunto l’Europa con una squadra che, almeno sulla carta, è stata costruita per quello. In attacco, ha sempre fatto fatica a trovare i gol. Inoltre, con questo obiettivo mancato, c’è un rischio molto alto: la perdita di stimoli. Granata che potrebbero entrare in una comfort zone, nella zona grigia della classifica. Infine, soprattutto dopo le dichiarazioni fuori luogo di Torino-Salernitana 0-0, una parte della tifoseria è contro di lui. Gli viene accusato anche il fatto di fissarsi su certi giocatori (Vlasic, Sanabria, Milinkovic-Savic) e di non saper leggere le partite a gara in corso.