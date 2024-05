Ivan Juric affronterà il Bologna di Thiago Motta nella prossima gara di Serie A: il bilancio tra i due allenatori

Torino e Bologna si affronteranno all’ombra della Mole venerdì 3 maggio, nell’anticipo valido per la 35ª giornata di Serie A. Quella del Grande Torino sarà anche la sfida tra Juric e Thiago Motta, due allenatori accomunati da un rapporto speciale. Entrambi, infatti, hanno condiviso un passato nel Genoa, quando nel 2009 si ritrovarono insieme nella squadra allenata da Gian Piero Gasperini. “Iniziammo a essere compagni di camera e piano piano si è creato un bel rapporto. Ivan già da giocatore aveva lo stesso carattere che ha adesso, non amava perdere e trasmetteva quello che trasmette ora da allenatore. Era ed è un grande trascinatore e ciò che trasmette si vede in campo nelle sue squadre”, aveva detto l’allenatore rossoblù in una recente intervista. Ora si sfideranno nel sesto scontro della loro carriera da allenatori: ecco il bilancio.

Juric contro Motta: tra i due nessun pareggio

Nei precedenti andati in scena tra Juric e Thiago Motta non si sono mai registrati pareggi. Il bilancio parla di 3 vittorie dell’allenatore rossoblù contro le due del croato. Nell’ultima gara andata in scena al Dall’Ara è stato il Bologna ad avere la meglio, in una sfida conclusasi per 2-0 in favore dei padroni di casa. Decisive le reti di Fabbian e Zirkzee, nell’unica apparizione da titolare di Luca Gemello tra i pali granata.

L’ultima vittoria di Juric

L’ultima vittoria di Ivan Juric contro Thiago Motta risale al 6 marzo del 2023. A decidere il match era stata una rete di Yann Karamoh, che aveva sbloccato la partita al 22′ del primo tempo. Il Toro poi è riuscito a difendersi con grande attenzione contro un Bologna che tuttavia non era la squadra che ora è in lotta per la Champions. Al centro dell’attacco giocava infatti Musa barrow, mentre a centrocampo c’erano Soriano e Schouten. Sulla fascia giocava invece Cambiaso, ora alla Juventus.