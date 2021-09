Ivan Juric da allenatore ha incontrato la Juve in 8 occasioni: vincendo 2 volte, pareggiando 3 incontri e perdendone 3

Il match tra Torino e Juventus si avvicina e se Massimiliano Allegri conosce molto bene le emozioni e le sensazioni che si provano prima di un derby della Mole, il collega Ivan Juric invece sabato vivrà la sfida tra le due squadre torinesi per la prima volta. Il tecnico croato però ha già affrontato i bianconeri in ben 8 occasioni collezionando 2 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte. Un bilancio dunque che sorride più alla Juve e meno all’ex tecnico dell’Hellas Verona. Sabato pomeriggio Juric cercherà di invertire questo trend, provando a portare a casa i 3 punti nel suo primo derby della Mole.

I precedenti di Juric sulla panchina del Genoa

Da allenatore del Genoa Juric ha affrontato la Juve in 4 occasioni. La prima sfida risale al 27 novembre 2016 quando a Marassi i rossoblù si imposero sui bianconeri 3-1 con una doppietta di Giovanni Simeone, un’auto rete di Alex Sandro e il gol di Pjanic all’82’ minuto che per qualche minuto ha riacceso le speranze della Juve per provare a casa un risultato positivo. La seconda sfida si è giocata nell’aprile del 2017 e a vincere fu la Juve 4-0 con un’autogol di Munoz e le reti di Dybala, Mandzukic e Bonucci. Poi Juric sulla panchina del Genoa contro i bianconeri ha collezionato una sconfitta 2-4 nella seconda giornata del campionato di Serie A 2017/2018 e un pareggio il 20 ottobre 2018 con il risultato finale di 1-1, con le reti di Ronaldo a sbloccare il match e quella di Bessa su assist di Kouame.

Le sfide di Juric alla guida dell’Hellas Verona contro i bianconeri

Come successo a Genova sponda rossoblù anche da allenatore dell’Hellas Verona Juric ha affrontato la Juve quattro volte. Il primo incontro è stato nel settembre del 2019 all’Allianz Stadium, con i bianconeri che si imposero 2-1. Ad apporre le proprie forme sul tabellino dei marcatori furono Veloso, Ramsey e Ronaldo. Poi nell’incontro successivo, nel febbraio del 2020, ad avere la meglio fu il tecnico croato con l’Hellas Verona che vinse 2-1 contro la Juve. Rete di Ronaldo per i bianconeri e i gol di Borini e Pazzini per i gialloblù. Infine, gli ultimi due precedenti nello scorso campionato sono terminati entrambi 1-1. La prima partita si è giocata in casa della Juve e a segnare furono Favilli e Kulusevski, mentre al ritorno a sbloccare il match fu Ronaldo ed infine Barak acciuffò il pareggio. Al di là dei precedenti, Juric al suo primo derby contro la Juve vorrà sicuramente vincere.