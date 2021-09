In vista del derby la Maratona ha organizzato un raduno fuori dallo stadio per incitare la squadra venerdì 1 ottobre

“La Maratona si ritroverà venerdì 1 ottobre ore 18:00 allo Stadio Olimpico Grande Torino angolo Via Filadelfia per incitare la squadra in vista del derby. Torino siamo solo noi”. Questo il comunicato che è stato fatto girare in queste ore dalla Curva Maratona, rivolto a tutti i tifosi granata, invitati a far sentire il proprio sostengo alla vigilia del derby contro la Juve. Una partita che Ivan Juric, al suo primo derby della Mole, non vorrà assolutamente sbagliare.