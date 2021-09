Fino a ieri sera per il derby della Mole in programma sabato, rimanevano in vendita solo 1000 biglietti, tutti in Curva Primavera

Il derby della Mole si avvicina e lo stadio Olimpico Grande Torino va verso il tutto esaurito. Infatti, rimangono appena 1000 biglietti disponibili, tutti quanti in Curva Primavera. Gli altri settori sono sold out. La capienza rimane al 50% e passerà poi al 75% dopo la sosta per le Nazionali. Intanto si respira voglia di derby e sugli spalti ci sarà una bella cornice di pubblico per assistere da vicino alla sfida tra il Toro di Juric e la Juve di Allegri.