Sondaggio / Per il 91% dei votanti Paolo Valeri non è l’arbitro giusto per dirigere il derby della Mole di sabato pomeriggio

Manca sempre meno al derby della Mole in programma sabato alle ore 18 allo stadio Olimpico Grande Torino. Una sfida che il Toro non vorrà sbagliare per dare continuità agli ultimi risultati positivi, mentre la Juve vorrà vincere per risalire la classifica e dimostrare che la prestazione contro il Chelsea non è stata solo un caso. A dirigere una sfida che, come ogni derby, sarà molto accesa sarà Valeri, l’arbitro che già diresse una partita tra Juve e Toro nel 2017. Una sfida che fu segnata dall’espulsione di Acquah. Vi abbiamo chiesto se il direttore di gara romano è l’arbitro giusto per il derby e, secondo il 91% dei votanti, la risposta è no. Invece il 9% dei partecipanti al sondaggio ritiene che Valeri sia l’arbitro giusto per dirigere la partita di sabato.