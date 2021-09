I granata di Juric hanno segnato sei degli otto gol dopo il 75′, la Juve ne ha subiti tanti negli ultimi quindici minuti

Inizia con un pareggio statistico il derby della Mole con entrambe le squadre che rincorrono rispettivamente la seconda vittoria in casa (Torino) e la seconda vittoria fuori casa (Juventus). I granata infatti dopo il trionfo con goleada all’olimpico con la Salernitana (4-0) – che aveva seguito la sconfitta con l’Atalanta (1-2) – e il pareggio con la Lazio (1-1) cercano i secondi tre punti davanti ai propri tifosi. I bianconeri invece dopo la vittoria contro lo Spezia (2-3), il pareggio contro l’Udinese (2-2) e la sconfitta contro il Napoli (2-1) sono alla caccia del secondo risultato pieno fuori dalle mura dello Stadium. Anche per quanto riguarda i punti ci si trova in una situazione di parità con 8 punti per squadra di cui 4 raccolti in casa e 4 fuori casa per entrambe le squadre.

Attacco e difesa a confronto

Pareggio anche per quanto riguarda i gol fatti: il Torino ha sempre trovato il gol nelle partite disputate in casa (6) cosi come la Juventus al di fuori del suo stadio è sempre riuscita a far gonfiare la rete per un totale anche qui di 6 gol. Particolare invece il confronto fra i dati relativi ai tempi dei gol del Toro con il 67% dei quali realizzati nell’ultimo quarto d’ora di partita (6) e le tempistiche dei gol subiti dai bianconeri: 40% dei gol subiti dal 75° al 90° minuto.

La Juve ha sempre subito gol nelle ultime 20 partite

Dato da sommare ad un altro che preoccupa la squadra bianconera: La Juve subisce gol da 20 partite consecutive di campionato e dunque se dovesse incassarne ancora uno in questo match eguaglierebbe la peggior striscia nella storia della competizione. Ad aggiungersi ai timori di cui deve tener conto la squadra di Allegri un altra statistica: Il Torino è la squadra che ha subito meno tiri in porta in questo campionato (47) ben 29 in meno della Juventus (76).