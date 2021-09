In tutte e cinque le partite giocate finora il Torino ha segnato almeno un gol nell’ultimo quarto d’ora: non è solo un caso

Non chiamiamolo quarto d’ora granata – di questo termine si è abusato fin troppo – ma quarto d’ora di Juric sì: può essere questa la definizione giusta. Cos’è? E’ quel lasso di tempo che va dal 75′ al 90′ in cui, in queste prime cinque partite di campionato, il Torino è sempre riuscito a segnare almeno un gol. E’ successo con l’Atalanta, quando Belotti ha superato Musso al 79′, è capitato con la Fiorentina, con il gol di Verdi all’89’, poi con la Salernitana, gol di Pobega all’88’ e Lukic al 91′, infine contro il Sassuolo e la Lazio grazie alle due reti di Marko Pjaca: la prima all’83’, la seconda al 76′.

Torino: condizione fisica al top

Può essere un caso se succede una volta o due, ma non cinque. Se il Torino segna sempre nei minuti finali è merito della condizione fisica della squadra, che sin dal primo giorno di ritiro a Santa Cristina Valgardena è stata messa ha lavorare duramente: tanta corsa e allenamenti in palestra per reggere l’intensità che Juric pretende in campo. E poi non va sottovalutato il carattere dello stesso allenatore che, pian piano, la squadra sta facendo suo: era successo anche negli ultimi due anni, con Moreno Longo e Davide Nicola, quando il Toro aveva raggiunto due sofferte salvezze più di cuore che di tecnica (nonostante improvvisi blackout come nelle partite contro Milan e Spezia dello scorso anno), ma stavolta il discorso sembra essere diverso e l’imprinting più efficace.

Juric ha trasmesso il suo carattere alla squadra

A differenza dei suoi predecessori, Juric può contare su qualche giocatore di qualità in più, come Pjaca, Brekalo, Praet ma anche Pobega, e ha potuto lavorare con la squadra da inizio anno: un vantaggio non da poco perché sta avendo il tempo di plasmarla secondo la sua idea di calcio e il suo modo di viverlo. Ora resta da capire se, oltre a mantenere il carattere del suo tecnico, il Torino riuscirà a mantenere anche la stessa condizione atletica per tutta la stagione: se così fosse ci sarà da divertirsi e certamente di gol nel quarto d’ora finale ne arriveranno anche altri.