Ivan Juric dopo Torino-Milan ha elogiato l’approccio alla gara di Seck, criticandolo però per il pallone perso nel finale

Bastone e carota per Demba Seck, entrato nel finale di Torino-Milan. Subito incisivo, il giovane è riuscito a dire la sua a centrocampo, entrando subito nel vivo del gioco. Nonostante l’inizio convincente, c’è però stata una sbavatura non indifferente a fine partita, rimasta impressa nella mente di Juric. Sbagliando si impara e lo sa bene il tecnico croato, che ha evitato di spendere solo parole al miele nei confronti del suo diamante grezzo. Che, contro il Milan, ha giocato il secondo spezzone di partita da quando è al Toro, dopo quello contro il Cagliari.

Seck, la sbavatura nel finale che non è piaciuta a Juric

“Seck ha qualità, ma il calcio è anche sostanza e concentrazione, viverli con importanza maggiore. L’ho rimproverato per quella seconda palla. A volte questi ragazzi certe palle, come quella da cui è nato il fallo, non le gestiscono bene“, queste le dichiarazioni del croato, che sottolineano l’errore che ha generato l’ultima punizione a favore dei rossoneri. Con uno sguardo al passato, i minuti finali non sono mai semplici per i granata e rischi così importanti avrebbero potuto compromettere quanto di buono fatto per 95′ minuti.

Ma Juric l’ha anche elogiato

Non tutto è però stato così negativo. Seck è infatti riuscito a sfruttare i pochi minuti disponibili, mostrando un passo e una fisicità particolarmente promettenti. “È entrato bene, con personalità” secondo Juric, soddisfatto dell’approccio ma un po’ meno degli sviluppi finali. La strada resta quindi ancora lunga, ma le premesse sono ottime e con lavoro e costanza, potrà togliersi e togliere più in generale al Torino, soddisfazioni importanti.