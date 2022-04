Il CIES Football Observatory ha pubblicato una classifica dei giovani esordienti che valgono di più in Europa: ci sono Ricci e Zima

Se Gleison Bremer sta stupendo l’Europa ed è pronto a spiccare il volo verso i più alti livelli del calcio, nel Torino c’è qualcun altro che sta muovendo i primi passi in Serie A ma già è sotto gli occhi di chi studia l’evoluzione dei calciatori. Il CIES Football Observatory, il gruppo di ricerca indipendente con sede in Svizzera che pubblica periodicamente analisi statistiche e stima il valore dei giocatori, ha inserito David Zima e Samuele Ricci nella classifica dei migliori 50 Under 23 per valore di mercato che hanno fatto il loro debutto nel corso di questa stagione in uno dei migliori cinque campionati europei (Italia, Germania, Spagna, Francia, Inghilterra).

Il valore di Zima e Ricci

In una graduatoria guidata dai gioielli del Lipsia, Gvardiol e Szoboszlai, e da Gavi, prodigio del Barcellona, Zima si ritaglia uno spazio al ventiduesimo posto, mentre Ricci al trentaduesimo. Il difensore vale, secondo le stime del CIES, 18,5 milioni di euro (il Toro lo ha pagato circa 5 milioni in estate), mentre la valutazione del regista si assesta a 14 milioni (i granata investiranno in tutto 10 milioni per lui). Nella classifica rientrano anche altri giocatori della Serie A: Frattesi del Sassuolo, Theate del Bologna, Busio del Venezia, Yeboah del Genoa, Kiwior e Strelec dello Spezia e Kaio Jorge della Juventus.

Il modello del CIES per i valori di mercato

La stima sul valore di mercato è ottenuta secondo un modello statistico complesso (e la tecnica della regressione lineare multipla), che tiene in considerazione le cifre di oltre duemila trasferimenti di calciatori in Europa tra il 2012 e il 2021, ma anche i risultati del club nel quale i calciatori militano, gli anni di contratto, il ruolo e il livello delle prestazioni.