Si è svolta questa mattina la prima parte del processo sulle plusvalenze gofiate: sanzioni pesanti per Juve e Napoli

Continua la bufera plusvalenze che vede protagonista la Juventus. Questa mattina alle 10.30 si è svolto a Roma il processo che potrebbe causare problemi non indifferenti alla dirigenza bianconera dopo le pesanti richieste portate avanti dalla Procura federale. Ad essere più a rischio è Paratici, per cui sono stati chiesti ben 16 mesi e 10 giorni di proibizione dell’autorità per la firma di ben 32 contratti gonfiati. Per Agnelli invece sono stati chiesti 12 mesi, mentre sono 8 quelli richiesti per Nedved e Arrivabene. A rischiare meno è Cherubini, con 6 mesi e 20 di inibizione. La Procura ha poi richiesto 800 mila euro di multa per la società.

Serie A, sanzioni anche per il Napoli: a rischio altri club

Oltre alla Juve, è nei guai anche il Napoli, con De Laurentiis che potrebbe andare incontro a ben 11 mesi e 5 giorni di inibizione. Con lui anche la moglie, il figlio Edoardo e la figlia Valentina (6 mesi e 10 giorni per loro). Richiesti poi 9 mesi e 15 giorni per Chiavelli e 329 mila euro di ammenda. I prossimi potrebbero essere Pisa e Parma, con in ballo anche delle penalizzazioni sul fronte classifica, ma anche Sampdoria, Empoli e Genoa non sono esenti da possibili sanzioni. Il processo proseguirà giovedì e venerdì, con sentenze dopo Pasqua.