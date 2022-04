Segnali di crescita da parte di Ricci nel match tra Torino e Milan: spiccano i suoi dati sui passaggi riusciti

Tra le note più liete della sfida tra Torino e Milan, Samuele Ricci si è rivelato essere una piacevole (ri)scoperta. Considerato infatti uno dei giovani più promettenti del panorama italiano, è riuscito a sfruttare al meglio la grande occasione messagli a disposizione da Ivan Juric. Quel suo “sapeva di dover crescere quando arrivato” sembrerebbe aver cominciato a portare qualche frutto e lo dimostrano i numeri Non sarà stato tra i più appariscenti della partita, ma i dati dimostrano che ha offerto il suo contributo nella costruzione della manovra.

Ricci, leader dei passaggi riusciti con una precisione del 90%

Titolare per la terza volta dal suo arrivo al Torino, il giovane centrocampista è riuscito a distinguersi in positivo esternando passi in avanti importanti. Tra i dati che più spiccano c’è sicuramente quello dei passaggi riusciti: ne ha completati 26, mettendosi alle spalle solo di Brekalo e Rodriguez, con una precisione del 90%, la più alta tra i titolari. Anche per quanto riguarda i palloni giocati in avanti in modo efficace, si è posizionato sul terzo gradino del podio con 13 all’attivo.

Toro, cosa chiede Juric all’ex Empoli

Un’incisività in fase di costruzione che non passa inosservata agli occhi del tecnico, fiducioso sul futuro dell’ex Empoli. Ricci intanto cerca di apprendere come una spugna il più possibile: “Io cerco di fare al meglio quello che mi chiede il mister sia in allenamento, perchè è lì che si migliora in gran parte, che in partita. Juric mi chiede di migliorare nella fase di non possesso, di non perdere l’uomo prechè sono abituato a giocare sulle linee dei passaggi e questo a volte mi porta a perdere l’uomo. Sto cercando di fare del mio meglio giorno dopo giorno“. Queste le parole del centrocampista, messosi a totale disposizione dle croato e pronto a dire la sua ancora e ancora.