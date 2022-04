Il Toro dai diritti tv per questa stagione incasserà 38,2 milioni di euro, i granata sono la decima squadra di Serie A a prendere di più

Secondo a quanto riportato da Calcio&Finanza il Toro per i diritti tv della stagione in corso, che piano piano si sta avviando verso la conclusione, incasserà poco meno di 40 milioni. Per essere più precisi il club del presidente Urbano Cairo guadagnerà 38,2 milioni di euro. Per incasso dai diritti tv i granata sono decimi in classifica, dietro al Bologna, che incasserà 38,5 milioni, e davanti alla Sampdoria che per i diritti tv prenderà 36,9 milioni. Nell’incasso, oltre ad una quota uguale per tutti i club, ci sono delle percentuali in base ai punti raccolti in campionato, ai risultati ottenuti negli ultimi cinque campionati e in base ai risultati sportivi conseguiti a livello nazionale e internazionale dalla Stagione Sportiva 1946/47 alla sesta antecedente a quella di riferimento. Inoltre vengono considerati la percentuale degli spettatori nel triennio 2017-2020 e l’audience televisiva.

Ricavi diritti tv: sul podio Inter, Milan e Juventus

La squadra di tutta la Serie A che incasserà di più dai diritti tv sarà l’Inter, che guadagnerà 72,6 milioni. Al secondo posto il Milan, attuale capolista della Serie A con 68 punti, con 70,6 milioni e sul gradino più basso del podio c’è la Juventus, che incasserà 66,6 milioni. Le prime tre classificate sono seguite da Napoli, Roma, Lazio, Napoli ed Atalanta. A chiudere la classifica di Serie A dei ricavi dai diritti tv sono tre squadre che lottano per la salvezza, ovvero Spezia, Venezia e Salernitana. La società ligure prenderà 28,5 milioni, mentre il club campano e quello veneto incasseranno rispettivamente 26,9 milioni.