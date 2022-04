Il tecnico granata, Ivan Juric, ha parlato delle motivazioni dei suoi in vista della gara con la Lazio in programma sabato sera

Ivan Juric si è presentato davanti ai microfoni di Torino Channel per raccontare quelle che sono le sensazioni a qualche giorno dal match dello Stadio Olimpico di Roma contro la Lazio. Il tecnico parla dello stato d’animo dei suoi giocatori di fronte a un finale di stagione improntato a mettere alle spalle qualche rimpianto, dovuto anche a fattori esterni: “La squadra mi sta dimostrando di fare grandi partite fino alla fine, perché si sentono un po’ derubati da episodi di varie situazioni e vogliono togliersi delle soddisfazioni. Adesso abbiamo una grandissima partita contro la Lazio e la dobbiamo preparare bene, questo è sicuro”.

Juric: “I ragazzi stanno apprendendo bene”

Juric ha spiegato poi quello che il lavoro che sta conducendo con i suoi ragazzi per migliorare la qualità del gioco in fase di controllo del pallone: “Nell’ultimo mese abbiamo lavorato molto sul gioco, su come migliorare le linee di passaggio, rimanere tosti e concentrati, alzare il livello di attacco. I ragazzi stanno apprendendo bene e questa è l’idea: fare queste sette partite alzando il livello del possesso”.