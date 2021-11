Marko Pjaca continua a lavorare a parte, salterà lo Spezia ma potrebbe tornare a disposizione dopo la sosta

Ivan Juric lo aveva dichiarato alla viglia della partita contro il Genoa: “Il recupero di Pjaca? Non è breve”. È così è stato. Il trequartista croato sta recuperando da una lesione muscolare rimediata nel match contro la Lazio, disputato tra le mura amiche dello stadio Olimpico Grande Torino. Ora l’ex tecnico dell’Hellas Verona conta di riavere Pjaca a disposizione dopo la sosta, quando il Toro lunedì 22 novembre alle 20:45 affronterà l’Udinese. Purtroppo Pjaca ha questo problema di fragilità fisica che già in passato lo aveva ostacolato. Ora il numero 11 è sulla strada del recupero e vuole mettere nel mirino la sfida contro l’Udinese, per continuare a dimostrare di essere una pedina importante per la squadra granata. Purtroppo fino a qui l’ha potuto dimostrare solo in parte, a causa dell’improvviso infortunio accusato contro i biancocelesti. Infortunio che lo ha costretto a fermarsi in un momento in cui erano presenti già diversi giocatori nell’infermeria granata.

Pjaca già due reti messe a segno

Pjaca, arrivato la scorsa estate della Juve in prestito con diritto di riscatto, ha avuto un ottimo impatto con il Toro prima del problema muscolare. Per ora in campionato ha raccolto 5 presenze, trovando in due occasioni la via del gol. Entrambe le volte dopo essere entrato in partita a gara in corso. Contro il Sassuolo il trequartista croato è entrato al posto di Brekalo e dopo soli 6 minuti ha segnato la rete che ha deciso il match. Per poi ripetersi pochi giorni dopo nel match contro la Lazio a distanza di pochi giorni, sbloccando il match con i biancocelesti poi riacciuffato da Immobile. Pjaca vuole tornare a dare una mano al Toro per dare continuità al momento positivo che stanno attraversando i granata.