Rodriguez, da inamovibile della formazione di Juric, è stato scalzato da Buongiorno nelle ultime partite: è ballottaggio vero

Prima Ricardo Rodriguez, ora Alessandro Buongiorno: nella difesa del Torino sul centrosinistra non ci sono certezze, lo svizzero e l’italiano in questa prima parte di campionato hanno vissuto un costante ballottaggio che, nelle prime uscite, ha premiato il numero 13, nelle ultime la maglia da titolare l’ha invece sempre indossata l’ex Primavera. E proprio Buongiorno è ora davanti nelle gerarchie ma i due sembrano essere destinati a dover lottare per un posto nell’undici titolare per tutto il campionato.

Torino, Rodriguez titolare nelle prime otto partite ma ora tocca a Buongiorno

Rodriguez ha avuto una partenza di campionato col botto: le otto presenze consecutive sono state però interrotte dal match contro il Genoa, durante il quale è rimasto a guardare i compagni dalla panchina. Da lì, lo spazio è diminuito sempre di più, favorendo il suo rivale e compagno di reparto Alessandro Buongiorno. Quando chiamato in causa, Rodriguez ha comunque continuato a dare il massimo, nell’attesa di conqusitare nuovamente terreno.

Ad ora, Juric sembra essere improntato su un’altra direzione. Il giovane classe ’99 uscito dal vivaio granata è stato impiegato da titolare negli ultimi tre match, diventando il suo nuovo pupillo. A confermarlo, le parole spese dopo la Sampdoria: “In questo periodo l’ho visto esplosivo, pimpante, in attacco è stato molto propositivo, in emergenza può fare anche il vice Aina, sta crescendo, anche se io lo preferisco comunque nei tre dietro. Nel primo tempo di testa le ha prese tutte a Thorsby“. Buongiorno resta quindi sulla cresta dell’onda, ma non deve adagiarsi. I passi falsi potrebbro restituire la posizione a Rodriguez.