Milinkovic-Savic è il portiere meno impegnato nel massimo campionato italiano ma anche la sua percentuale di parate è ottima

Il Torino si prepara alla sfida in trasferta contro lo Spezia in un clima positivo grazie al buon inizio di campionato e alla vittoria casalinga rimediata contro la Sampdoria. Anche i numeri testimoniano l’ottimo avvio di campionato da parte della squadra guidata da Ivan Juric. I granata infatti hanno la terza miglior difesa della Serie A, con sole 11 reti subite, e Vanja Milinkovic-Savic è il portiere meno impegnato del massimo campionato italiano. Subito dietro al portiere granata, sul podio, i colleghi di Fiorentina e Lazio. Dunque il pressing alto che impone il gioco di Juric ha aiutato anche la fase difensiva che nella scorsa stagione, più precisamente a fine novembre, era la peggiore della Serie A. I granata hanno avuto un cambio di rotta importante grazie al lavoro da parte dell’ex tecnico dell’Hellas Verona.

Milinkovic-Savic: buona percentuale di parate

I granata dunque hanno il portiere meno impegnato della Serie A ma bisogna sottolineare anche il fatto che Milinkovic-Savic ha una buona percentuale di parate che corrisponde circa al 66,7 %. Il numero 32 granata è stato protagonista di 19 interventi, ha subito solo 27 tiri in porta (anche su questo fronte è stato il meno impegnato) ed è riuscito a parare un rigore ad Insigne nel match Napoli-Torino che si è giocato allo stadio Diego Armando Maradona lo scorso 17 ottobre. Numeri che testimoniano un miglioramento da parte del portiere serbo che ha spesso portato a casa prestazioni positive, come è successo anche nel derby della Mole, nonostante la sconfitta con la rete di Locatelli, sul quale Milikovic-Savic non ha colpe. La strada intrapresa dalla difesa granata è quella giusta e dopo che non ha subito reti vorrà ancora di più mantenere la porta inviolata, anche contro lo Spezia di Thiago Motta.