Juventus-Torino, numeri e statistiche della sfida del 2019/2020

I numeri di Juventus-Torino / Granata alla caccia della rivincita, i bianconeri sono ancora imbattuti tra le mura dell’Allianz Stadium

Per risalire all’ultima vittoria in trasferta del Torino bisogna tornare al match contro la Roma dello scorso 5 gennaio: da quel momento in poi, per i granata di Longo sono arrivati 5 ko nelle ultime 5 sfide esterne rispettivamente contro Sassuolo, Lecce, Milan, Napoli e Cagliari. Un dato che di certo non fa sorridere in vista della prossima di trasferta che vedrà i granata impegnati nel derby della Mole all’Allianz Stadium. E anche complessivamente, il bottino di punti ottenuto dal Toro lontano dalle mura amiche non è certo brillante. Su 14 sfide disputate lontano dal Grande Torino, infatti, sono solo 4 le vittorie strappate da Belotti e compagni mentre ammontano a 9 le sconfitte con 1 pareggio.

Juventus-Torino, i numeri dei granata

Tornando alle 5 sconfitte consecutive in trasferta, per il Torino si tratta del peggior risultato dopo quello fatto registrare nel 2009. In quella stagione, infatti, i granata accumularono ben 7 sconfitte esterne consecutive in Serie A. Inoltre, se si considerano solo le sfide disputate nell’anno solare 2020 il bilancio parla appunto di una sola vittoria esterna: quella contro la roma di cui si parlava in precedenza.

Un risultato che porta il Torino al secondo posto della classifica di quanti, in Serie A, stanno riscontrando problemi nelle sfide esterne. Solo il Brescia, infatti, ha fatto peggio collezionando soltanto un punto lontano da casa. infine, concentrandosi esclusivamente sul derby, c’è un dato che, purtroppo per il Toro, non può essere ignorato: la Juventus, infatti, è la squadra contro cui i granata hanno perso più partite in Serie A, ben 71, e dalla quale hanno subito il maggior numero di reti: 228.

I numeri della Juventus

Se i numeri del Torino non sorridono agli uomini di Longo, lo stesso non si può dire per la Juventus che, insieme alla Lazio, è una delle squadre a risultare ancora imbattuta nelle gare interne. Sul campo dell’Allianz Stadium, infatti, i bianconeri hanno raccolto ben 13 vittorie e 1 pareggio. Solo il Sassuolo, in particolare, è riuscito a bloccare la squadra di Sarri uscendo dal fortino bianconero con in tasca il 2-2 finale. Inoltre, nelle ultime 4 gare interne la Juventus non ha mai incassato reti siglandone, al contrario, 11. L’ultima volta che la formazione bianconera ha vinto 5 partite consecutive senza subire nemmeno una rete risale al marzo 2018.

Tuffandosi in tema derby, invece, i bianconeri non perdono una stracittadina dal 2015 (2-1 per il Toro) mentre l’ultima sconfitta interna contro la squadra granata risale addirittura al 1995. Da allora, la Juventus ha ottenuto 9 vittorie e 4 pareggi. Infine, se si guardano le reti, i bianconeri hanno subito un solo gol nelle ultime 5 sfide contro il Torino in Serie A. Nei precedenti 6 derby, invece, aveva incassato almeno un gol in tutti i match.

Juventus-Torino, Sarri e Higuain osservati speciali

Tra le fila della Juventus ci sono due nomi che associati ai derby hanno una valenza particolare. Il primo siede in panchina: si tratta ovviamente di Maurizio Sarri, il tecnico bianconero, che ha proprio nel Torino la sua vittima preferita. Da allenatore in Serie A, infatti, ha vinto ben 7 partite contro i granata, con 2 pareggi e nessuna sconfitta a completare il bilancio: con nessun’altra formazione ha fatto meglio.

L’altro nome di spicco, invece, è quello di Gonzalo Higuain che ha messo la propria firma con un gol e un assist su entrambe le sfide contro il Toro disputate all’Allianz Stadium. Complessivamente, l’attaccante ha siglato un totale di 7 gol contro i granata. L’ultimo nel maggio del 2017.