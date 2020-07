Torino,i derby di Moreno Longo con la Primavera: i precedenti

I precedenti di Longo nei derby / In nove gare di campionato, tre vittorie dei granata, una memorabile con gol allo scadere di Sparacello

La sfida tra Juventus e Torino è tra le più attese per il popolo granata. Questa volta però avrà un sapore speciale anche per Moreno Longo. É infatti il suo primo derby in Serie A, ma di certo non l’unico affrontato nella sua carriera da allenatore. Dal passato granata sia come giocatore che come guida tecnica nel settore giovanile, Longo vive in modo speciale questo match. Sono ben 14 quelli totali disputati sulla panchina della Primavera granata, 9 dei quali in campionato, dove le vittorie con l’Under 19 sono 3. Due invece pareggi e 4 le sconfitte, ultima delle quali nella fase finale della sua ultima stagione nelle giovanili del Toro. Nella stagione 2013-2014 Longo è comunque riuscito a portare a casa sia la stracittadina di andata (vinto per 3-2) che quella di ritorno (0-1 targato Graziano). Tenterà perciò l’impresa anche in Serie A.

Torino, con Longo il 3-2 da cardiopalma nel 2013

Tra le sfide indimenticabili che hanno visto protagoniste la Primavera granata e quella bianconera, non può di certo mancare il 3-2 del 21 settembre 2013. Il Toro di Longo, primo in classifica, contro la Juve di Zanchetta, in bianconero fino alla 19a giornata, quando è arrivato Fabio Grosso a prendere il suo posto, in settima posizione. Tutto accade nel secondo tempo, quando Ientile al 52′ porta in vantaggio il Toro. Poco dopo, ecco che Aramu trova il raddoppio. É festa per i granata, ma all’88’ Marzouk riapre i conti, riducendo il divario con gli avversari. Neanche il tempo di metabolizzare il gol subito perchè Ceria, al 91′ ristabilisce la parità. Quando tutto sembra perduto, una fiammata granata targata Sparacello due minuti dopo assicura la vittoria al Toro. Finale da cardiopalma, ma che dà vita ad uno dei derby più belli degli ultimi anni.

Longo, una sconfitta nell’ultimo derby

Un’altra sfida impressa nell’immaginario collettivo granata è l’ultima di Moreno Longo alla guida del Torino Primavera. Dopo aver vinto lo scudetto nel 2015 ed una Supercoppa nel 2016, conclude il percorso con le giovanili granata con una sconfitta. É il 1° giugno 2016 e le due formazioni devono disputare la semifinale delle Final Eight, per la lotta allo scudetto. Longo schiera in campo anche Edera che potrebbe giocare anche sabato, 4 anni dopo l’ultima stracittadina sotto il comando dell’attuale tecnico del Toro.



L’unica rete della partita arriva al 26′, grazie al tiro di Pozzebon, che beffa Zaccagno. Neanche i cambi riescono a cambiare le sorti dei granata, che concludono il ciclo con una sconfitta. Longo ha perciò l’occasione di prendersi la rivincita.

Simone Edera e Moreno Longo