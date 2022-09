In attesa di conoscere la reale entità dell’infortunio di Pellegri, Juric valuta anche la possibilità di schierare Karamoh come centravanti

E’ arrivato nelle ultime ore della sessione estiva di calciomercato e si è presentato al Filadelfia in una condizione fisica non ottima, dovuta al fatto di non aver svolto la preparazione estiva al Parma con i propri compagni: Yann Karamoh in queste settimane ha però lavorato duramente, cercando di recuperare il gap con i compagni. E ora che Pietro Pellegri si è fermato a causa di un problema muscolare accusato durante Italia-Inghilterra Under 21, il francese intravede una possibilità di trovare spazio in campionato nel ruolo di punta centrale.

Torino: Karamoh punta, l’idea per sostituire Pellegri

“Karamoh può fare sia l’attaccante esterno che quello centrale” aveva spiegato Davide Vagnati motivando l’acquisto del francese dal Parma. Se gli esami strumentali dovessero confermare uno stop di diverse settimane per Pellegri, Karamoh potrebbe diventare la prima alternativa a Sanabria in attacco, anche perché il tridente leggero visto contro il Sassuolo, con Vlasic alle spalle di Radonjic e Seck, non ha convinto pienamente e difficilmente Juric lo riproporrà nelle prossime partite. Ecco allora che le chance del neo numero 7 granata di ritagliarsi uno spazio sono in aumento.

Calciomercato Torino: per Karamoh solo un anno di contratto

Karamoh, tra l’altro, in questi mesi dovrà riuscire a convincere Juric e la società a puntare su di lui: ha firmato un contratto di una sola stagione (la scadenza quindi è il prossimo 30 giugno) ma il Torino ha un’opzione per il rinnovo automatico per altri due anni. Se questa opzione verrà esercitata o no dipenderà proprio da come andrà il campionato del francese.