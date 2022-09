L’infortunio di Pellegri preoccupa, Juric spera non sia grave ma nelle prossime gare Sanabria potrebbe essere l’unico attaccante disponibile

Ivan Juric non ha avuto nemmeno il tempo di rasserenarsi per l’ormai imminente recupero di Samuele Ricci, che farà rientrare l’emergenza a centrocampo, che già deve preoccuparsi per la situazione in attacco: Pietro Pellegri ha accusato un fastidio muscolare durante Italia-Inghilterra Under 21 e si teme uno stop di diverse settimane, se le prime poco rassicuranti sensazioni dovessero essere confermate vorrà dire che tutto il peso dell’attacco, nelle prossime partite, sarà sulle spalle di Antonio Sanabria.

Torino, per Sanabria solo un gol in sette partite

Altre punte di ruolo nel Torino non ce ne sono: nonostante gli addii di Andrea Belotti e Simone Zaza, quest’estate in casa granata si è deciso di non puntare su un altro centravanti, dando fiducia proprio a Sanabria e Pellegri. L’inizio di stagione del paraguaiano non è però stato dei migliori: appena un gol in sette giornate di campionato (all’esordio in casa del Monza), poi una serie di prestazioni poco convincenti. Ora però tutto il peso dell’attacco del Torino sarà sulle spalle proprio del numero 9.

Juric al Filadelfia deve curare il mal di gol del Torino

Juric al Filadelfia dovrà ora cercare di curare il mal di gol di cui è affetto il suo Torino (appena 6 le reti segnate nelle prime 7 giornate di campionato) avendo a disposizione un solo attaccante di ruolo, da preservare, rigenerare e trasformare in un bomber prolifico grazie anche all’assistenza dei vari trequartisti di qualità di cui dispone (a Nikola Vlasic, Nemanja Radonjic, Demba Seck e Yann Karamoh si aggiungerà anche Aleksej Miranchuk, ormai pronto al ritorno in campo). Sperando che gli esami a cui Pellegri si sottoporrà escludano lesioni e che i tempi di recupero dell’ex Monaco possano essere brevi.