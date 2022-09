Il belga, come ha sottolineato Tielemans, non si trova bene al Leicester. Fare capolino da Juric potrebbe ridargli motivazioni

Dennis Praet ha rappresentato un obiettivo in ottica futura. Lo è stato quando è arrivato per adattarsi al gioco di Juric, quando si è infortunato a metà stagione e anche lo scorso agosto. Elogiato per tutta l’estate per la sua capacità di legare i reparti d’attacco e centrocampo, soltanto nel rush finale è apparso come un obiettivo concreto dei piani dirigenziali del Torino. Finestra sbarrata, ma non proprio del tutto. Praet può entrare nuovamente in un’ottica legata all’avvenire, che scoccherà dalla sessione di mercato invernale in poi.

Praet, la soluzione è Juric

Praet non è felice ed è comprensibile. Il compagno di squadra Tielemans ha parlato in conferenza stampa confessando come l’ex Samp non sia per niente contento della sua situazione attuale. Al Leicester non viene preso in considerazione, nonostante le grandi difficoltà in cui naviga la squadra di Brendan Rodgers (un solo punto in 7 giornate) in Premier League. Soltanto una gara iniziata nell’undici titolare. Quella contro il Chelsea e poi due apparizioni a partita in corso di fronte ad Arsenal e Stockport (quest’ultima in Carabao Cup). Decisamente deprimente. Il Leicester potrebbe così decidere di mettere la parola fine a questa fase di stallo, con la cessione a gennaio. Il Toro sarebbe ovviamente tra i principali candidati a far suo il giocatore. Un’occasione per lui per sentirsi nuovamente importante, agli ordini di un tecnico come Juric che lo ha sempre considerato come un interprete fondamentale per il suo scacchiere.