Il croato in campo nel successo dei suoi con la Danimarca. Il polacco viene sostituito all’intervallo e sconfitto dall’Olanda

Una vittoria e una sconfitta è il bottino dei due giocatori del Torino impegnati nella serata appena trascorsa nelle gare di Nations League. A sorridere è Nikola Vlasic e la sua Croazia, uscita vincitrice dal confronto casalingo con la Danimarca. 2-1 finale, maturato tutto nella seconda frazione. Prima il croato Sosa apre le marcature. Tocca dunque ad Eriksen ristabilire la parità, che resta intatta anche quando fa il suo ingresso sul terreno di gioco Vlasic, a 19 minuti dalla fine al posto dell’atalantino Pasalic. Con lui in campo la Croazia trova il nuovo vantaggio a firma Majer, conquistando così il primo posto del girone.

Scontro sfortunato per Koopmeiners con Linetty

Serata ben poco fortunata per quanto riguarda invece Karol Linetty nel match della sua Polonia contro l’Olanda. L’ex Sampdoria, al contrario del compagno di club, comincia l’incontro dal primo minuto e subito dopo si è ritrova protagonista inconsapevole dell’infortunio di Koopmeiners, nello scontro aereo che costringe il centrocampista dell’Atalanta ad uscire in barella dopo appena sei giri di lancette. Lo sfortunato contrasto condiziona anche la partita di Linetty, tanto da venir sostituito all’intervallo da Milik sul risultato di 0-1 in favore degli Orange a firma Gakpo. Nella ripresa Bergwjin mette il sigillo sullo 0-2 finale. La Polonia resta ferma a 4 punti, l’Olanda è a un passo dalle fasi finali.